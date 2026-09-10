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Сутра је Усјековање: Народно вјеровање каже да је један потез велики гријех

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10.09.2026 22:11

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Сутра је Усјековање: Народно вјеровање каже да је један потез велики гријех
Фото: АТВ

СПЦ и вјерници 11. септембра обиљежавају Усјековање главе Светог Јована Крститеља.

На овај велики и тужан празник пост је строг, а народна вјеровања строго забрањују коришћење ножа и црвене хране.

Домаћини и домаћице добро знају да се на овај датум поступа другачије него осталим данима, јер народна вјеровања изузетно поштују страдање овог великог светитеља.

Строги пост, молитва и традиционалне забране

Према предању, на дан када је Јован Крститељ пострадао, вријеме треба провести у миру, молитви и строгом посту. Свети Јован, познат и као Претеча Христов, био је велики пророк који је крстио Исуса Христа у ријеци Јордану, посветивши свој живот позивању људи на покајање и припреми за долазак Месије.

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Посебан акценат ставља се на народне обичаје који се преносе генерацијама: на овај дан се традиционално избјегава било какво коришћење ножа, а из куће се уклања све што је црвене боје укључујући храну и пиће попут црвеног вина, парадајза или јабука јер црвена боја симболише проливену крв светитеља.

Молитва Светом Јовану Крститељу

"Крститељу Христов, проповједниче покајања, не презри мене покајника, него, удружен са небеским Војницима, моли се Господу за мене недостојног, утученог, немоћног и тужног, запалог у многе невоље, измученог бурним мислима ума мог, јер сам ја пећина злих дјела, те нема краја мојој греховној навици. Ум је мој прикован за земаљске ствари. Шта ћу учинити? Не знам... И коме да прибјегнем, да спасена буде душа моја? Само теби, Свети Јоване, који си имењак благодати, јер знам да си посје Богородице највећи између рођених од жена, јер си се удостојио да додирнеш главу Цара Христа, Јагњета Божијег, Које узима гријехе свијета. Моли Њега за моју грешну душу, да бар од сада, у једанаести час, понесем благи јарам Христов и примим плату са посљедњима. О, Крститељу Христов, чесни Претечо, посљедњи пророче, први мучениче, постника и пустињака наставниче, учитељу чистоте, и присни друже Христов, тебе молим, теби прибјегавам, не одреци ми твоју помоћ, него ме подигни палог од многих грехова, обнови ми душу покајањем као другим крштењем, јер си зачетник и једног и другог: крштењем спирајући прародитељски гријех, а покајањем очишћујући свако рђаво дјело; очисти ме оскрнављеног гресима и уведи ме тамо гдје ништа нечисто не улази, у Царство Небеско. Амин."

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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