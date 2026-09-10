Преминуо млади спортиста из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У Санском Мосту преминуо је млади спортиста Армин Башић, након тешке болести.
Башић се, према ријечима његових пријатеља и познаника, с болешћу борио храбро до посљедњег тренутка.
Од њега се бројни пријатељи опраштају путем друштвених мрежа, присјећајући га се по доброти, ведрини и позитивној енергији.
"Да ти се драги Алах смилује и отвори џеннетске капије. Памтићемо те по добру, лијепој ријечи и позитивној енергији. Путуј, птицо џенетска, тамо гдје идеш више ништа не боли", стоји у једној од опроштајних порука.
Армин је био заљубљеник у спорт и бавио се борилачким спортом. Термин сахране и укопа биће познати накнадно.
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