Вирус Западног Нила потврђен код врана у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Словеначки Национални ветеринарски институт потврдио је присуство вируса Западног Нила код двије угинуле сиве вране пронађене на подручју Љубљане и Гросупља у централној Словенији, пренијела је данас агенција СТА.
Како се наводи, то су први такви случајеви од 2024. године у Словенији.
Ове године још увијек нису забиљежени случајеви овог вируса код људи, саопштила је данас Управа за безбједност хране, ветеринарство и заштиту биља.
Птице су резервоар вируса Западног Нила, док су комарци његови преносиоци. Неколико врста птица, а посебно вране, веома су подложне инфекцији, што може да доведе до наглог и брзог ширења заразне болести и масовног угинућа.
Инфекцији могу да буду подложни и коњи, наводи се у саопштењу Управе.
Вирус Западног Нила је широко распрострањен у Европи, Азији, Африци, Аустралији, као и на америчком континенту. Према подацима Европског центра за превенцију и контролу болести, ове године је широм Европе забиљежено више од 1.000 случајева локалног преношења, при чему је број случајева нагло порастао посљедњих недјеља.
Болест је ове године потврђена у Хрватској, Сјеверној Македонији, Холандији, Италији, Шпанији, Белгији, Њемачкој, Аустрији, Грчкој, Швајцарској и Француској, наводи агенција.
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Према подацима Националног института за јавно здравље Словеније, већина заражених особа нема никакве симптоме болести, или има симптоме сличне грипу, као што су повишена температура, главобоља, болови у мишићима и малаксалост.
У појединим случајевима болест може да има тежак ток, укључујући оштећење централног нервног система. Већина инфекција јавља се у периоду од средине јула до краја септембра, навела је словеначка агенција, преноси Танјуг.
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