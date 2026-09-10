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Пуцњава у кафићу, има рањених

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10.09.2026 20:59

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Пуцњава у кафићу, има рањених
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Мушкарац је повријеђен у пуцњави која се у четвртак увече догодила у угоститељском објекту у мјесту Лупоглав.

Према за сада доступним информацијама, до оружаног сукоба дошло је око 19 часова у угоститељском објекту у Улици Ивана Хорватића, гдје је једна особа повријеђена хицима из ватреног оружја, саопштила је Истарска полицијска управа.

Осумњичени за ову пуцњаву брзо је стављен под надзор полиције, а на лицу мјеста у току је увиђај. Полиција спроводи детаљну криминалистичку истрагу како би се утврдиле све околности и мотиви овог догађаја.

Више детаља о овом случају биће познато након завршетка комплетног полицијског поступка.

(Вечерњи)

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Тагови :

Пуцњава

Хрватска

рањен

Рањен мушкарац

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