Пуцњава у кафићу, има рањених

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац је повријеђен у пуцњави која се у четвртак увече догодила у угоститељском објекту у мјесту Лупоглав.
Према за сада доступним информацијама, до оружаног сукоба дошло је око 19 часова у угоститељском објекту у Улици Ивана Хорватића, гдје је једна особа повријеђена хицима из ватреног оружја, саопштила је Истарска полицијска управа.
Осумњичени за ову пуцњаву брзо је стављен под надзор полиције, а на лицу мјеста у току је увиђај. Полиција спроводи детаљну криминалистичку истрагу како би се утврдиле све околности и мотиви овог догађаја.
Више детаља о овом случају биће познато након завршетка комплетног полицијског поступка.
(Вечерњи)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму