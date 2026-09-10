Сутра између 7 и 8 ујутру Рибама стиже љубавни преокрет који су дуго чекале

Аутор:АТВ редакција
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Секстил Младог Мјесеца у Дјевици и Марса у Раку 11. септембра доноси Рибама емотивну храброст.
Има дана када се пробудите и осјетите чудну тежину у ваздуху, али петак, 11. септембар, доноси потпуно другачију песму. Ако сте претходних дана имали осјећај да тапкате у мјесту, да вас ломи неодлучност или да немате снаге да изговорите оно што вам лежи на души, спремите се. Небо шаље ветар у леђа, али постоји једна зачкољица - овај дар неће пасти сам са неба, мораћете сами да пружите руку и узмете га.
Све почиње рано ујутру, још док већина народа спава. Око 05:27 по нашем времену наступа Млади Мјесец у знаку Дјевице. То је онај тихи, свечани тренутак када се стари циклус гаси, а нови рађа. Тада влада мир, тишина и унутрашњи ресет. Ако се пробудите у то доба, немојте одмах хватати телефон у руке. Пустите мисли да се слегну и поставите себи једно просто питање: Шта је то што коначно желим да промијеним у свом животу?
Прочитајте у наставку како ће се ово одразити на вас.
Како јутро одмиче, атмосфера почиње нагло да се мијења. Из оне тихе, размишљајуће фазе улазимо у период када тијело само тражи покрет. Мјесец из педантне Дјевице прави складан однос, односно секстил, са ватреним Марсом који се налази у емотивном Раку.
Егзактни врхунац овог небеског сусрета дешава се тачно у 07:52 часова. Уколико посматрамо ширу слику, читав овај утицај биће најјачи у периоду од 07:30 до 08:15 ујутру.
Шта то у пракси значи за вас док кувате прву јутарњу кафу? Обично вас срце вуче на једну страну, а разум на другу, па умјете сатима да рјешавате укрштене ријечи у глави. Разум каже једно, емоција друго. Код овог секстила те препреке нестају. Јасно ћете осјетити шта жудите да урадите и, што је најважније, имаћете довољно петље да то и спроведете у дјело.
Када се споје Мјесец, који представља наше најдубље емоције, и Марс, који је симбол страсти и акције, добијамо савршен спој за мушко-женске односе. Није ријеч о галами и празним обећањима. Дјевица тражи да се брига покаже кроз дјела - умјесто сувопарних ријечи, вољеној особи показујете љубав тако што ћете јој направити доручак, питати је како је спавала или јој ријешити неки проблем који је мучи.
Марс у Раку дјелује из стомака, из потребе да заштити своје гнијездо и људе које воли. Зато је ово јутро као створено да преузмете иницијативу:
Покажите отворено шта осјећате без страха од одбијања.
Загрлите партнера и претворите стару напетост у топлину и блискост.
Кажите директно и искрено шта вам лежи на срцу.
Ипак, припазите се једне замке. Марс у Раку уме да буде превише заштитнички настројен. Немојте бригу помијешати са контролом и не наређујте ближњима под изговором да им желите најбоље.
Иако ће сваки знак осјетити мрвицу ове енергије, четири знака биће под посебним лупом неба.
Марс је у вашем знаку и гура вас напријед. Доста је било повлачења у оклоп! Ако осјећате да нешто морате да урадите за себе или своју породицу, урадите то баш овог јутра.
Млади Мјесец и Мјесец су у вашем пољу. Почиње ваш нови животни циклус. Немојте само правити спискове у глави - направите бар један конкретан корак ка новој рутини или бољем здрављу.
Код вас се све ломи преко поља партнерства. Могућа је изненадна иницијатива са друге стране, али немојте крити емоције иза хладне маске.
Добијате прелијепу емотивну храброст. Вријеме је да престане маштање и да дјелима покажете шта осјећате према некоме до кога вам је стало.
Запамтите, секстил не приморава догађаје да се десе сами од себе, он само широм отвара врата. Уколико преспавате ово јутро или останете укопани у мјесту, прилика пролази. Није потребно да правите спектакуларне потезе или косите планине. Урадите неку ситницу, пошаљите поруку, поправите оно што је сломљено и крените одважно у нов дан.
Касније током вечери, тачније око 19:51, Мјесец прелази у мирнију Вагу, па ће се и ова силовита енергија полако стишати, преноси Она.рс.
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