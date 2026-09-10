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Два знака улазе у најмоћнији период: Новац и срећа им куцају на врата

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10.09.2026 20:27

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Фото: Pexel/ Michele Raffoni

Према астролошким тумачењима, пред два знака Зодијака могао би бити посебно повољан период, али њихов талас нових прилика не долази у исто вријеме.

Астролози издвајају Овна и Рака, којима би кретање Јупитера могло донијети више простора за промјене, напредак и остваривање планова.

Јупитер се у астрологији традиционално повезује са ширењем, оптимизмом, растом и новим могућностима, због чега његови транзити привлаче посебну пажњу.

Ован: Вријеме за храбрије потезе

За Овнове би наредни период могао донијети више самопоуздања, енергије и жеље да направе значајније промјене.

На пословном плану могу се појавити прилике за напредовање, промјену посла или покретање властитог пројекта. Према астролошким тумачењима, највећу корист могли би имати они који покажу иницијативу и буду спремни да искористе прилику када се појави, преноси Крстарица.

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Повољан период могао би се одразити и на емотивни живот. Слободни Овнови могли би бити отворенији за нова познанства, док би они који су у вези могли почети озбиљније да размишљају о будућности односа.

Кључ овог периода за Овна, према астролозима, није чекање да се ствари догоде саме од себе, већ спремност на први корак.

Рак: Промјене долазе постепено

За Ракове се повољнији период повезује с нешто споријим развојем догађаја.

Умјесто изненадне "среће преко ноћи", астролошка тумачења указују на могућност постепеног отварања нових прилика и остваривања планова који су можда дуго били на чекању.

То може бити вријеме за размишљање о промјени пословног правца, покретање нових пројеката или доношење одлука које би дугорочно могле донијети већу стабилност.

Посебно би могли бити важни планови на којима Ракови већ дуже раде, али за које до сада нису имали довољно простора или самопоуздања да их реализују.

Једнима раније, другима касније

Главна разлика између ова два знака, према астролошким прогнозама које преноси "Крстарица", јесте у тренутку када би могли осјетити повољније околности.

Овнови би прве промјене могли осјетити раније, док се Раковима значајније прилике приписују каснијем периоду.

Ипак, чак и према астролошким тумачењима, Јупитер не д‌јелује једнако на све припаднике једног знака, јер се уз Сунчев знак узимају у обзир и други елементи наталне карте.

Зато се овакве прогнозе не могу посматрати као гаранција финансијског успјеха, љубави или других животних догађаја.

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