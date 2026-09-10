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Ово је "златна кока": Мујо гаји најскупљу живину на свијету

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10.09.2026 14:22

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Ово је "златна кока": Мујо гаји најскупљу живину на свијету
Фото: Pexel/Jonah C

У својој викендици у околини Новог Пазара, Мујо Лађар води један сасвим обичан, а истовремено необичан живот. Гаји кокошке, али црне боје. Ово индонежанско црно благо у свом дворишту заиста нема свако, поготово не у Србији, гдје се узгоју ове врсте кокошака и даље не придаје нарочит значај.

Ко су црне кокошке?

Ајам Цемани (Ayam Cemani) необична је врста кокошака која потиче са острва Јаве у Индонезији. Између осталог, једна је од најскупљих врста кокошака на свијету, а само једна јединка може да кошта чак и до 270.000 динара.

Осим црног перја и кљуна, многе изненађује и то што су њени унутрашњи органи и кости такође црне боје. Ипак, није све тако црно – крв јој је препознатљиве црвене боје, док јаја имају беж љуску, иако су задржала тамну унутрашњост, а могу да коштају и до 5.000 динара.

Осим тога, за разлику од европских кокошака, ова врста теже подноси зиму и хладноћу, па би просторије у којима се држе требало да буду загријане, пише Мондо.

Све захваљујући „наопаким“ генима

За несвакидашњу боју крива је генетска мутација која за посљедицу има такозвану фибромеланозу, односно хиперпродукцију црног пигмента у организму. Ген који узрокује фибромеланозу представља мутацију која у Азији постоји више од 800 година, а јавља се и код још неколико врста пернатих животиња.

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Стога су чистокрвне црне кокошке изузетно цијењене, а о њиховој популарности у Азији говори и податак да се користе и у религијске сврхе, на примјер као жртва за здравље новорођенчета.

Код Мује Индонежанке живе већ годинама

На питање како је дошао на идеју да узгаја баш ове кокошке, Мујо је испричао:

„Одмалена ме је то вукло. Мој рахметли, односно покојни отац, и деда држали су живину, па ми је то некако ушло под кожу. Не може се то заборавити. Кад сам први пут видио на интернету ову врсту, одмах сам знао – то је то. Јединствена је, нема је свако.“

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Иако круже приче да је месо црних кокошака љековито, Мујо за портал Макс прес (Max Press) истиче да то још није поуздано доказано:

„Не знам да ли је стварно љековито, али моји пријатељи којима сам дао да пробају месо и јаја кажу да им је било боље. Јаја су лака за стомак, а месо има посебну текстуру и укус.“

Посвећеност није прошла незапажено

Осим што их показује својим унуцима, Мујо ужива и у представљању црних кокошака широј јавности, па је чест учесник сајмова и изложби широм земље. До сада је излагао на сајмовима у Новом Пазару, Сомбору, Петровцу на Млави, Зрењанину и Београду.

Иако се са неких од њих кући вратио са наградама и признањима, истиче да то није главни мотив због којег узгаја ове кокошке:

„Добијао сам и пехаре и захвалнице, али мени то није најважније. Мени је важно да очувам расу, да замијеним крв кад треба, да ми птице буду здраве и чисте.“

Читаву причу о Муји и његовим црним кокошкама погледајте у наставку:

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Тагови :

кокоши

Ајам Цемани

Нови Пазар

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