Ово је "златна кока": Мујо гаји најскупљу живину на свијету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У својој викендици у околини Новог Пазара, Мујо Лађар води један сасвим обичан, а истовремено необичан живот. Гаји кокошке, али црне боје. Ово индонежанско црно благо у свом дворишту заиста нема свако, поготово не у Србији, гдје се узгоју ове врсте кокошака и даље не придаје нарочит значај.
Ајам Цемани (Ayam Cemani) необична је врста кокошака која потиче са острва Јаве у Индонезији. Између осталог, једна је од најскупљих врста кокошака на свијету, а само једна јединка може да кошта чак и до 270.000 динара.
Осим црног перја и кљуна, многе изненађује и то што су њени унутрашњи органи и кости такође црне боје. Ипак, није све тако црно – крв јој је препознатљиве црвене боје, док јаја имају беж љуску, иако су задржала тамну унутрашњост, а могу да коштају и до 5.000 динара.
Осим тога, за разлику од европских кокошака, ова врста теже подноси зиму и хладноћу, па би просторије у којима се држе требало да буду загријане, пише Мондо.
За несвакидашњу боју крива је генетска мутација која за посљедицу има такозвану фибромеланозу, односно хиперпродукцију црног пигмента у организму. Ген који узрокује фибромеланозу представља мутацију која у Азији постоји више од 800 година, а јавља се и код још неколико врста пернатих животиња.
Градови и општине
Угинуле кокошке бачене уз пут између села Дужи и Талежа код Требиња; Случај пријављен полицији
Стога су чистокрвне црне кокошке изузетно цијењене, а о њиховој популарности у Азији говори и податак да се користе и у религијске сврхе, на примјер као жртва за здравље новорођенчета.
На питање како је дошао на идеју да узгаја баш ове кокошке, Мујо је испричао:
„Одмалена ме је то вукло. Мој рахметли, односно покојни отац, и деда држали су живину, па ми је то некако ушло под кожу. Не може се то заборавити. Кад сам први пут видио на интернету ову врсту, одмах сам знао – то је то. Јединствена је, нема је свако.“
Друштво
Пољопривредник из Бијељине Здравко Перић направио покретни кокошињац
Иако круже приче да је месо црних кокошака љековито, Мујо за портал Макс прес (Max Press) истиче да то још није поуздано доказано:
„Не знам да ли је стварно љековито, али моји пријатељи којима сам дао да пробају месо и јаја кажу да им је било боље. Јаја су лака за стомак, а месо има посебну текстуру и укус.“
Осим што их показује својим унуцима, Мујо ужива и у представљању црних кокошака широј јавности, па је чест учесник сајмова и изложби широм земље. До сада је излагао на сајмовима у Новом Пазару, Сомбору, Петровцу на Млави, Зрењанину и Београду.
Иако се са неких од њих кући вратио са наградама и признањима, истиче да то није главни мотив због којег узгаја ове кокошке:
„Добијао сам и пехаре и захвалнице, али мени то није најважније. Мени је важно да очувам расу, да замијеним крв кад треба, да ми птице буду здраве и чисте.“
Читаву причу о Муји и његовим црним кокошкама погледајте у наставку:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч1
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
01
15
56
15
55
15
53
15
50
Тренутно на програму