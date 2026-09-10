Олимпијска љепотица која осваја: Јахорина - ваша дестинација за све сезоне

Аутор:АТВ редакција
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На споју хладне континенталне и топле медитеранске климе, са величанственим врхом Огорјелица, смјештена је Јахорина - планина која спаја богату олимпијску историју, најсавременију инфраструктуру и нетакнуту природу.
Као један од најмодернијих ски-центара на Балкану, Јахорина нуди врхунски доживљај за све генерације и све нивое скијашког знања. Љубитељи зимских спортова могу уживати у 46 km алпских и 10 km нордијских стаза, које су повезане најсавременијим системом за осњежавање. Оптималан проток и комфор обезбјеђују кабинска гондола, три шестосједа, двосјед и три ски-лифта, укупног капацитета од чак 17.000 скијаша на сат. Најмлађима је посвећена посебна пажња кроз два савремена ски-вртића са покретним тракама и тјубинг стазама за прве сигурне кораке на снијегу, док за љубитеље адреналина новоосвијетљене стазе пружају незаборавно искуство ноћног скијања.
Јахорина није само скијалиште - она је жива историја са препознатљивим олимпијским духом. Као култни домаћин женских дисциплина у алпском скијању на Зимским олимпијским играма 1984. године, планина и данас поносно чува своју традицију. Обновљене олимпијске стазе и препознатљиви олимпијски кругови дочекују посјетиоце с истом оном топлином и сјајем који су освојили свијет.
Захваљујући изузетној локацији у близини Сарајева и међународног аеродрома, удаљеног свега 28 km, овдје брзо и лако стижу гости из цијеле Европе и свијета.
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Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, сви који су у потрази за оазом среће, мира и љубави могу уживати на олимпијској Јахорини и током љета. Са првим данима прољећа природа почиње да се буди, а планина обилује нетакнутом природом, црногоричном шумом, планинским изворима, дивљим коњима и бобичастим воћем. У Туристичкој организацији Републике Српске истичу да у вријеме екстремних врућина гости налазе тренутке разоноде у бројним активностима - од шетњи означеним стазама, бициклизма, вожње квадовима и панорамског разгледања врхова, па све до вожње једном од најдужих боб-стаза у Европи и разних дјечијих атракција, због чега је планина посебно популарна и код спортиста за висинске припреме.
Било да тражите зимски адреналин на снијегу или љетни мир у зеленилу нетакнуте природе, Јахорина својом богатом понудом посјетиоцима несебично нуди разоноду и одмор за сва чула - током свих 365 дана у години. Дођите и осјетите планинску чаролију у самом срцу Балкана!
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