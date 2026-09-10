Минић: Писмо парламентараца из ФБиХ служи у предизборне сврхе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је данас да је писмо појединих парламентараца из Федерације БиХ са захтјевом да се суспендују паралелни односи Републике Српске и Србије харанга која тим људима служи у дневнополитичке и предизборне сврхе.
"Ово је покушај харанге која им сад одговара у ФБиХ пред изборе, јер мисле да ће тиме добити гласове. Ништа нису урадили на економском плану", рекао је Минић, одговарајући на питање Срне, те указао на економске показатеље у Српској који су бољи него у ФБиХ.
Република Српска, како је навео, има показатеље и прича о њима, док у ФБиХ причају о томе да желе да суспендују односе са првим комшијом, а то раде они који величају своје сународнике и пуцају из ватреног оружја на прославама.
"Не треба да се обазиремо на њих, док год се те њихове изјаве своде на тог /министра одбране у Савјету министара Хелеза/ Зукана и сличне небитне ликове", додао је Минић.
Одговарајући на новинарско питање у вези са подршком Хрватског народног вијећа БиХ приједлогу Аустријанца Гинтера Фехлингера да се у БиХ успостави 10 кантона, а укину ентитети, Минић је рекао да у ФБиХ имају 10 кантона и могу тамо да се дијеле, да то Српску уопште не интересује, те подсјетио да постоји Дејтонски споразум.
"Да ли су докони, да ли нас толико не воле или увијек траже некакав повод за ескалацију своје мржње, али то нас уопште не интересује. Република Српска има своја овлаштења и своје капацитете, а они могу да причају", додао је Минић, преноси Срна.
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