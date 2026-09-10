Logo

Минић: Писмо парламентараца из ФБиХ служи у предизборне сврхе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 14:34

Коментари:

1
Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је данас да је писмо појединих парламентараца из Федерације БиХ са захтјевом да се суспендују паралелни односи Републике Српске и Србије харанга која тим људима служи у дневнополитичке и предизборне сврхе.

"Ово је покушај харанге која им сад одговара у ФБиХ пред изборе, јер мисле да ће тиме добити гласове. Ништа нису урадили на економском плану", рекао је Минић, одговарајући на питање Срне, те указао на економске показатеље у Српској који су бољи него у ФБиХ.

Република Српска, како је навео, има показатеље и прича о њима, док у ФБиХ причају о томе да желе да суспендују односе са првим комшијом, а то раде они који величају своје сународнике и пуцају из ватреног оружја на прославама.

"Не треба да се обазиремо на њих, док год се те њихове изјаве своде на тог /министра одбране у Савјету министара Хелеза/ Зукана и сличне небитне ликове", додао је Минић.

Одговарајући на новинарско питање у вези са подршком Хрватског народног вијећа БиХ приједлогу Аустријанца Гинтера Фехлингера да се у БиХ успостави 10 кантона, а укину ентитети, Минић је рекао да у ФБиХ имају 10 кантона и могу тамо да се дијеле, да то Српску уопште не интересује, те подсјетио да постоји Дејтонски споразум.

"Да ли су докони, да ли нас толико не воле или увијек траже некакав повод за ескалацију своје мржње, али то нас уопште не интересује. Република Српска има своја овлаштења и своје капацитете, а они могу да причају", додао је Минић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

ФБиХ

Зукан Хелез

Коментари (1)

Више из рубрике

Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лице Републике Српске Виктор Нуждић.

Република Српска

Нуждић: Тражење несталих Срба и даље политичко, а не хумано питање

1 ч

0
Министарство унутрашњих послова РС

Република Српска

Кострешевић са официрима за везу осам земаља о међународној полицијској сарадњи

1 ч

0
предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Пицуле долазе и пролазе. Ја остајем, а Република Српска је вјечна

2 ч

21
Студенти

Република Српска

"За једнократну помоћ ђацима и студентима 19,7 милиона КМ"

2 ч

17

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Кремљ: Украјина је "отворила Пандорину кутију"

16

01

Ова планина крије тајну стару вијековима: Ево зашто сви хрле на Клековачу

15

56

Спремите се: Објављена прогноза до самог краја септембра

15

55

Додик: Неће Хелез да говори Србима шта смију, а шта не

15

53

Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима