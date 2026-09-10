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Још једна жртва пожара у Омишу: Преминула колегиница Драгане Антешевић

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10.09.2026 15:23

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Пожар Омиш
Фото: АТВ

Колегиница 34-годишње Драгане Антешевић из БиХ, прве жртве ватрене стихије, преминула је од посљедица тешких повреда задобијених у великом пожару који је у ноћи с 13. на 14. августа захватио Омиш и околна мјеста, пише Слободна Далмација.

Преминула жена те је ноћи била с Драганом Антешевић и њезином млађом сестром Николином Славнић.

Све три радиле су у Вили "Charlotte" на Балића Рату покрај Омиша, пише Слободна Далмација.

Пробудила се и разговарала, а онда јој се стање погоршало

Према информацијама Слободне Далмације, жена се прије два дана пробудила и њезино је стање тада било добро.

Разговарала је, али је потом се здравствено стање погоршало и на крају је преминула.

Из КБЦ-а Сплит потврђено је да је јутрос, 10. септембра, преминула је још једна особа тешко повријеђена у великом пожару у Омишу.

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"Преминула је женска особа у доби од 58 година. Упркос свим напорима медицинског особља и примјени најсавременијих метода лијечења, пацијенткиња је преминула", потврђено је у КБЦ-у Сплит.

Број погинулих у пожару порастао на три

Овим трагичним исходом број погинулих у пожару попео се на три. Једна је особа преминула на самом пожаришту, док су двије подлегле тешким повредама у КБЦ-у Сплит.

Подсјећамо, Николина Славнић раније је описала драматичне тренутке у којима је посљедњи пут вид‌јела своју сестру Драгану.

Посљедњи тренуци Драгане Антешевић

Николина Славнић гледала је како јој сестра Драгана нестаје у пламену док су покушавале побјећи од великог пожара код Омиша.

Викала јој је да трчи и бјежи, али је ватрена стихија у једном тренутку пресјекла пут између њих.

Посљедња слика сестре која стоји и гледа према њој, каже Николина, и даље јој се непрестано враћа.

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Тагови :

пожар

Омиш пожар

Омиш

Драгана Антешевић

погибија

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