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Избјегавао казну, али ипак завршио на "Туњицама": Полиција упала у стан и ухапсила осуђеног

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10.09.2026 12:00

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Избјегавао казну, али ипак завршио на "Туњицама": Полиција упала у стан и ухапсила осуђеног

Добојска судска полиција ухапсила је јуче Д.П. из Теслића, који је правоснажно осуђен на три године затвора, а није се јавио на издржавање казне.

"Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој су јуче, 9. септембра 2026. године, око 18 часова лишили слободе Д.П. из Теслића.

Наведено лице је правоснажно осуђено на казну затвора у трајању од три године због кривичног дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога из члана 207. став 3. а у вези са ставом 2. и 1. Кривичног законика Републике Српске", наводе из Судске полиције.

Како наводе, ради се о лицу за које постоје сазнања да је склоно вршењу кривичних дјела и које је свјесно избјегавало да се јави на издржавање казне затвора скривајући се од полицијских службеника.

"Окружни центар Судске полиције Добој је по судској наредби за овим лицем, ове године поступао у више наврата.

С обзиром на наведене околности, Окружни центар Судске полиције Добој је сачинио План акције, те је према расположивим оперативним подацима лоцирано осуђено лице. Након доласка на адресу, лице се оглушило на наредбу да отвори врата стана у којем се налазио.

Полицијски службеници су потом насилно ушли у стан и лишили слободе осуђеног, након чега је доведен у КПЗ Бања Лука на издржавање казне затвора", наводе из Судске полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Теслић

хапшење

Добој

Судска полиција РС

КПЗ Бањалука

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