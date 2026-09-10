Идентификована два малољетника која су изазвала пожар у Требињу

Аутор:АТВ редакција
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Требињска полиција је идентификовали два малољетна лица да су изазвали пожар у овом града, којом приликом је изгорјела трава, ниско растиње и дио напуштеног објекта, саопштено је из ПУ Требиње.
"Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су идентификовали два малољетна лица да су изазвали пожар у Требињу, којом приликом је изгорјела трава, ниско растиње и дио напуштеног објекта. На лицу мјеста извршен је увиђај", наводе из полиције.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да нема елемената кривичног дјела.
Полицијски службеници су малољетна лица саслушала у својству окривљених за прекршај.
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