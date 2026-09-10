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Идентификована два малољетника која су изазвала пожар у Требињу

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10.09.2026 10:49

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Идентификована два малољетника која су изазвала пожар у Требињу

Требињска полиција је идентификовали два малољетна лица да су изазвали пожар у овом града, којом приликом је изгорјела трава, ниско растиње и дио напуштеног објекта, саопштено је из ПУ Требиње.

"Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су идентификовали два малољетна лица да су изазвали пожар у Требињу, којом приликом је изгорјела трава, ниско растиње и дио напуштеног објекта. На лицу мјеста извршен је увиђај", наводе из полиције.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да нема елемената кривичног дјела.

Полицијски службеници су малољетна лица саслушала у својству окривљених за прекршај.

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Тагови :

пожар

Требиње

ватра

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