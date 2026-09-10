Лопови „обрали“ крушке: Причињена већа материјална штета

Аутор:АТВ редакција
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Полицијској станици Сребреница 9. септембра пријављено је да је из воћњака, у којем се налази око 800 стабала крушке, украдена већа количина плодова.
Према пријави, крађа се догодила у периоду од 6. до 9. септембра, а непознато лице или више њих причинило је оштећеном већу материјалну штету.
Полицијски службеници обавили су увиђај на лицу мјеста, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио да буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Крађа“.
Полиција наставља рад на расвјетљавању овог случаја и проналаску починиоца, саопштено је из ПУ Зворник.
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