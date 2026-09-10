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Настављено суђење Мевлиду Јашаревићу: Ускоро излази на слободу

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10.09.2026 07:32

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Настављено суђење Мевлиду Јашаревићу: Ускоро излази на слободу

У наставку суђења Мевлиду Јашаревићу за спречавање службеника у извршавању службених радњи, свједок Тужилаштва БиХ је описао да је оптужени прекинуо разговор који је водио са службеницама Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

Срето Пајић је испричао како је Јашаревића упознао у затвору у којем обојица бораве. Свједок се присјетио да је у једној од просторија затвора с двије службенице водио разговор, који је прекинуо оптужени.

"Јашаревић је ушао у малу канцеларију трчећим кораком, оне су скочиле, а ја сам му рекао да то не ради. Мало сам га изгурао, а два полицајца су га потом извели", казао је Пајић, цитира га Детектор, описујући и погрдне ријечи које је Јашаревић, како је навео, упутио службеницама.

melvid jasarevic

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Тужилаштво је свједока подсјетило на изјаву из истраге у којој је навео како је Јашаревић пљунуо службенице, што је Пајић оцијенио тачним и додао да је и њега "запљунуо". На питање да ли су се службенице уплашиле, Пајић је одговорио потврдно. Адвокат Алма Табаковић је питала свједока да ли је Јашаревић упутио пријетње породици службеница, на што је Пајић одговорио негативно. На питање Одбране да ли је Јашаревић имао намјеру да их физички нападне, Пајић је рекао како не зна. Такође, Пајић је рекао како није чуо да је Јашаревић икада напао полицајца или другог затвореника.

Тужилаштво је на рочишту презентовало и троминутни видео с надзорне камере у унутрашњости затвора у којем се види, како се наводи, да Јашаревић улази у просторију, а за њим утрчава полицајац. Неколико момената касније на видеу се види како Јашаревића изводе два полицајца.

melvid jasarevic

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Јашаревић је оптужен за спречавање службеног лица у вршењу службене радње. Раније је осуђен на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду САД-а 28. октобра 2011., када је из аутоматске пушке испалио око 100 метака, упућивао пријетње и тешко ранио полицајца. Суд је одбио приједлог Одбране да се у доказе уврсти садржај Јашаревићевих писама за које оптужени тврди да их је писао Државној агенцији за истраге и заштиту и Тужилаштву, али да му је то ускраћено. Суд БиХ је дозволио Одбрани да се затражи информација о томе да ли је и када одлучено да се та писма не доставе.

На крају рочишта је Тужилаштво затражило да се Јашаревићу одреде мјере забране, односно да му се одузму документи с обзиром на то да ће у октобру 2026. године изаћи из затвора, а Оптужба приједлог мјера тражи због опасности од бјекства, чему се успротивила Одбрана. Суд ће о приједлогу одлучити накнадно. Наставак суђења је планиран за 23. септембар, када ће доказе извести Одбрана.

(Радио Сарајево)

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Таг :

Melvid Jašarević

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