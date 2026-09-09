”Скај” апликација написала оптужнице против 114 особа у БиХ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Тужилаштво БиХ подигло је оптужнице против 114 особа у 23 предмета на основу података из криптованих апликација ”Скај” и ”Аном”.
То се наводи на ажурираној веб страници Тужилаштва БиХ посвећеној предметима који су формирани кориштењем доказа из ”крипти”.
Хроника
Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?
”Формирано је 40 нових предмета, од чега 12 у прошлој години и 28 у текућој. До краја 2026. године очекује се доношење тужилачких одлука у дијелу предмета у истрагама које су раније покренуте”, саопштило је Тужилаштво БиХ.
На основу ”Скај” оптужница 19 особа је споразумно признало кривицу. У редовним поступцима донесене су двије правоснажне пресуде.
”Оптуженима су изречене затворске казне у трајању од 41 године и четири мјесеца затвора. У четири првостпене пресуде изречено је 170 година затвора. Оптуженима су изречена казне у распону од једне до 34 године затвора. Изречене су споредне новчане казне у износу од 289.000 КМ, те је заплијењена незаконито стечена имовина укупне вриједности од око 394.900 марака и 14.000 евра”, наводи се у анализи.
Истраге су обухватиле чак 30 службених лица запослених у полицији и агенцијама за провођење закона. Оптужено их је 11, а међу њима су полицијски службеници Граничне полиције БиХ, СИПА, МУП-а Републике Српске, МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона и МУП-а Кантона Сарајево, бивши савјетник у Министарству безбједности БиХ и два адвоката.
Хроника
”Петак дан за метак” Презентоване Скај поруке на суђењу за убиство Славише Ћулума
Међу осумњиченима је један новинар, али и судија Основног суда у Бијељини против кога је предмет уступљен правосуђу Републике Српске.
Више информацијама о предметима можете погледати овдје.
Хроника
У ”Скај” предметима заплијењено 1.670 кила дроге и 5,5 милиона марака
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