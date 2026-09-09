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”Скај” апликација написала оптужнице против 114 особа у БиХ

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09.09.2026 11:53

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Фото: ATV

Тужилаштво БиХ подигло је оптужнице против 114 особа у 23 предмета на основу података из криптованих апликација ”Скај” и ”Аном”.

То се наводи на ажурираној веб страници Тужилаштва БиХ посвећеној предметима који су формирани кориштењем доказа из ”крипти”.

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Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

”Формирано је 40 нових предмета, од чега 12 у прошлој години и 28 у текућој. До краја 2026. године очекује се доношење тужилачких одлука у дијелу предмета у истрагама које су раније покренуте”, саопштило је Тужилаштво БиХ.

Кривицу признало 19 оптужених

На основу ”Скај” оптужница 19 особа је споразумно признало кривицу. У редовним поступцима донесене су двије правоснажне пресуде.

Инфографика
Инфографика
Тужилаштво БиХ

”Оптуженима су изречене затворске казне у трајању од 41 године и четири мјесеца затвора. У четири првостпене пресуде изречено је 170 година затвора. Оптуженима су изречена казне у распону од једне до 34 године затвора. Изречене су споредне новчане казне у износу од 289.000 КМ, те је заплијењена незаконито стечена имовина укупне вриједности од око 394.900 марака и 14.000 евра”, наводи се у анализи.

Осумњичено 30 службених особа и новинар

Истраге су обухватиле чак 30 службених лица запослених у полицији и агенцијама за провођење закона. Оптужено их је 11, а међу њима су полицијски службеници Граничне полиције БиХ, СИПА, МУП-а Републике Српске, МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона и МУП-а Кантона Сарајево, бивши савјетник у Министарству безбједности БиХ и два адвоката.

Синиша Шакић суђење

Хроника

”Петак дан за метак” Презентоване Скај поруке на суђењу за убиство Славише Ћулума

Међу осумњиченима је један новинар, али и судија Основног суда у Бијељини против кога је предмет уступљен правосуђу Републике Српске.

Више информацијама о предметима можете погледати овдје.

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У ”Скај” предметима заплијењено 1.670 кила дроге и 5,5 милиона марака

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Скај докази

Тужилаштво БиХ

оптужнице

организовани криминал

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