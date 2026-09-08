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Више повријеђених: Детаљи несреће код Прњавора

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08.09.2026 17:31

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У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне несреће у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.
Фото: Prnjavor.info

Више особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас послије подне догодила у мјесту Доњи Гаљиповци код Прњавора, потврђено је у полицији.

Како су навели, у несрећи су учествовали аутобус и аутомобил, а повреде су задобили два путника у аутобусу и возач путничког возила.

Незгода код Прњавора

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Саобраћај на наведеној дионици обустављен је у оба смјера од 15:30 часова.

У току је вршење увиђаја.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Прњавор

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У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне несреће у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.

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