Више повријеђених: Детаљи несреће код Прњавора

Аутор:Стеван Лулић
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Више особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас послије подне догодила у мјесту Доњи Гаљиповци код Прњавора, потврђено је у полицији.
Како су навели, у несрећи су учествовали аутобус и аутомобил, а повреде су задобили два путника у аутобусу и возач путничког возила.
Хроника
Тешка саобраћајка према Прњавору: Аутобус слетио са пута
Саобраћај на наведеној дионици обустављен је у оба смјера од 15:30 часова.
У току је вршење увиђаја.
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