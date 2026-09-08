Даниловић ухапшен у акцији ”Амадеус”: Огласио се МУП Српске

Аутор:Огњен Матавуљ
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Милутин Мића Даниловић и још три особе које су ухапшене данас у оквиру акције ”Амадеус” осумњичени су за међународни шверц дрогом из Црне Горе и Албаније у БиХ, наводе у МУП-у Републике Српске.
Као што је АТВ писао осим Даниловића у акцији су ухапшени Александар Николић и Небојша Митровић из Пала, те Владимир Грубачић из Билеће, а предмет је рађен на основу података из криптоване апликације Скај.
Из МУП-а је саопштено да су акцију ”Амадеус” реализовали полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет, те ПУ Источно Сарајево и Требиње под надзором Тужилаштва БиХ.
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Ухапшен Мића Даниловић!
У тренутку хапшења Даниловић и Митровић возили су се у блиндираном "лексусу".
”У оквиру акције врше се претреси на ширем подручју Пала, Сокоца, Лукавице и Билеће ради проналажења предмета и трагова који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела организовани криминал, у вези са неовлаштеним прометом дроге и недозвољеним прометом оружјем и војном опремом те предметима двојне употребе”, саопштио је МУП Српске.
Додају да су у акцији досада ухапшени М.Д., А.Н., В.Г. и Н.М., док су претреси и даље у току.
”Наведена лица се сумњиче да су као дио међународног ланца вршили набавку и транспорт дроге са подручја Црне Горе и Албаније, те даљи транспорт и препродају на подручју БиХ, као и у земље Европске уније”, наводи се у саопштењу.
Након криминалистичке обраде осумњичени ће, уз извјештај о почињеним кривичним дјелима бити предати у надлежност Тужилаштва БиХ.
Сви осумњичени имају богате досијее. Даниловић се доводио у везу са Ђорђем Ждралом, док је Митровић широј јавности познат по случају јурњаве на путу Љубогошта - Подроманија када је ”пасатом” више пута ударио у ”ренџ ровер” у којем се налазио познати пјевач Аца Лукас.
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Ухапшен Александар Николић: Осумњичен за помагање у покушају убиства Давора Дабића
Грубачић је хапшен у акцији ”Мрежа 2013” када је у Херцеговини ”пала” организована криминална група код које је пронађено прво 10, а потом и 20 килограма ”сканка”. Више пута је осуђиван и за себе има чак 17 пресуда за разна кривична дјела.
Александар Николић је у децембру 2023. године у Суду БиХ неправоснажно осуђен на годину дана затвора због организованог криминала и трговине дрогом у оквиру предмета ”Маркет”. Пред Судом БиХ у току су му суђења по оптужници за организовани криминал и трговину дрогом у предмету ”Транспортер”, а за иста дјела му се суди и у другом предмету у којем је оптужен заједно са Адијем Нукићем и још три особе. Прошли мјесец је ухапшен због сумње да је помогао у покушају убиства Давора Дабића у Источном Новом Сарајеву. Одлуком суда тада му је одређена мјера кућног притвора.
Како незванично сазнајемо, ова организована криминална група на чијем челу је Милутин Мића Даниловић дужи низ година набављала је марихуану, најчешће на подручју Црне Горе, те је даље дистрибуисала на илегалном тржишту Босне и Херцеговине, али и Хрватске, Словеније, и других земаља ЕУ. На тај начин су прокријумичарили више стотина килограма ове дроге, а такође су набављали и противправно држали више комада кратког ватреног оружја, које су плаћали дрогом. Осумњичени су и да су у више наврата преко државне границе илегално пребацивали новац у укупном износу од преко 300.000 евра који је био намијењен за куповину дроге.
Такође Даниловићу се ставља на терет и да је са својом криминалном групом, учествовао у неовлаштеној производњи и промету 205 килограма марихуане која је пронађена у децембру 2021. године на подручју Градишке у оквиру предмета Сториџ, када је укупно пронађено и одузето 460 килограма ове дроге.
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