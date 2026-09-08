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Ухапшен одборник у Црној Гори због објаве подршке генералу Младићу

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08.09.2026 15:29

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Одборник Уједињене Црне Горе у Скупштини града Подгорица Миливоје Брковић ухапшен је по налогу основног државног тужиоца због сумње да је објавом подршке генералу Ратку Младићу "узнемирио појединце или групу људи".

Терете га да је прекршио члан 13 Закона о заштити једнакости и забрани дискриминације, преносе подгоричке Вијести.

Брковић је на Фејсбук профилу објавио видео запис перформанса у Подгорици, када је група мушкараца раширила транспарент на ком пише "Генерале Христос Воскресе", а потом упалили бакље у бојама тробојке.

Брковић ће данас бити приведен код судије за прекршаје.

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Српски генерал Ратко Младић сахрањен је јуче на Топчидерском гробљу у Београду, а на посљедњи починак га је испратило више од 100 хиљада људи из Србије, Републике Српске и земаља региона.

Генерал Младић је преминуо 27. августа у притворској болници хашког Механизма.

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Тагови :

хапшење

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Црна Гора

одборник

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