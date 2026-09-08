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Бх. фирма са 1.300 радника привремено обуставља рад

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08.09.2026 15:52

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Игман Коњиц
Фото: Игман Коњиц

Једна од највећих фирми намјенске индустрије у Босни и Херцеговини, Игман д.д. Коњиц, привремено обуставља производњу у уторак, 8. септембра, овај пут због проблема с водоснабдијевањем.

Како је саопштено из компаније, техничке потешкоће у водоснабдијевању довеле су до недостатка воде и пражњења расположивих базена, због чега није могуће организовати редован рад производних погона.

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Наиме, производни процеси у Игману захтијевају континуиран доток воде, па у тренутним околностима производња не може бити настављена. Из фирме наводе да су у сталном контакту с ЈКП Водовод и канализација Коњиц, чије екипе раде на отклањању квара и стабилизацији мреже.

Према тренутним очекивањима, водоснабдијевање би требала бити нормализована током уторка, док је повратак радника и наставак производње планиран за сриједу, 9. септембра. Дакле, ако квар буде отклоњен према плану, ријеч је о краткотрајној обустави производње.

Прошле године производњу зауставио недостатак барута

Занимљиво је да ово није први пут у посљедњих годину дана да је Игман приморан привремено зауставити производњу, иако је прошлогодишњи разлог био потпуно друкчији.

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Почетком септембра 2025. производња је заустављена због недостатка барута из Србије, након што је обустављена испорука ове кључне сировине за производњу муниције. Већина запослених тада је упућена на кориштење преосталог годишњег одмора, пише "Бизнисинфо.ба".

Проблем је настао након забране извоза из Србије, одакле је Игман набављао барут потребан за своју производњу. Ситуација је тада отворила и питање овисности домаће намјенске индустрије о увозним сировинама.

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Тагови :

Игман Коњиц

Коњиц

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