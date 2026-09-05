Цијена нафте благо пала

Аутор:АТВ редакција
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Цијена сирове нафте Брент данас је благо пала под утицајем тензија између САД и Ирана, на око 95 долара за барел, али је на седмичном нивоу порасла готово осам одсто, највише од средине јула.
Америчка сирова нафта тргована је око 90 долара за барел, уз седмични раст од готово девет одсто, такође најизраженији од средине јула, пренио је Трејдинг економикс.
Међусобни напади Сједињених Америчких Држава и Ирана обновљени су ове седмице први пут послије око мјесец дана, што је поново подстакло страховања од поремећаја у снабдијевању нафтом.
На расположење на тржишту утицала су и упозорења Израела да ће "онеспособити" иранску војну и цивилну инфраструктуру.
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс рекао је у четвртак да Вашингтон не планира преговоре са Техераном све док Иран не престане да напада комерцијалне бродове у Ормуском мореузу.
Ипак, постоје показатељи да нафта и даље стиже на тржиште, док је извоз нафте из Ирака повећан у августу, а очекује се да ће додатно порасти у септембру, преноси Танјуг.
У међувремену, очекује се да ће група Организације земаља извозница нафте (ОПЕК плус) на састанку у недјељу задржати непромијењену политику производње нафте за октобар.
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