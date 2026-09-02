Рајанер упозорава: Због раста цијена нафте угрожен опстанак авио-компанија

Аутор:АТВ редакција
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Ирски нискотарифни авио-превозник "Рајанер" упозорио је да ће се неки од његових конукрената "борити да одрже капацитет или да преживе" ове зиме ако цијене нафте остану високе.
Ирска компанија очекује да ће цијене авионских карата на кратким летовима вјероватно "значајно" порасти ако високе цијене нафте остану и 2027. године.
Рајанер је смањио циљ обима ваздушног саобраћаја за сљедећу годину са 216 на 214 милиона путника да би током зиме користио мање количине горива по вишим цијенама, пренијела је агенција ДПА.
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Просјечна цијена млазног горива порасла је за 8,2 одсто у односу на претходни мјесец и за 74,2 одсто је виша у односу на претходну годину, према подацима Међународног удружења за ваздушни саобраћај.
Рајанер је нагласио да је око 80 одсто млазног горива за 2027. годину резервсано по цијени од 67 америчких долара по барелу, због чега је компанија добро позиционирана да забиљежи још једну профитабилну годину.
(Срна)
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