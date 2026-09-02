Малољетну кћерку продали за 3.000 евра: Након ступања у брак услиједио прави хорор

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе ухапшене су у Црној Гори због сумње да су продали малољетну дјевојчицу и уговорили јој брак, а потом је тјерали да чини кривична дјела.
Како наводе из црногорске полиције, у заједничкој акцији службеника Одјељења безбједности Улцињ и Одјељења безбједности Подгорица, спроведеној у координацији са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, ухапшене су двије особе због сумње да су на штету малољетнице уговориле недозвољени брак, а потом је приморавале на вршење криминалне дјелатности – продају опојне дроге.
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"По налогу државног тужиоца, подгоричка полиција је лишила слободе Г.И. (48), док је против његове супруге Б.Д. (44) поднијета кривична пријава због сумње да су починили кривично дјело трговина људима на штету своје петнаестогодишње ћерке", додаје се у саопштењу.
Како наводе, криминалистичком обрадом утврђено је да су Г.И. и Б.Д., обоје из Подгорице, у новембру 2025. године уговорили недозвољени брак између двоје малољетника, те да су своју ћерку предали другој породици из Улциња за новчани износ од 3.000 евра, саопштено је из УП.
Додају да је дјевојчица након тога прешла да живи код те породице.
У наставку ове полицијске акције слободе је лишена и З.К. (43) из Берана, са пребивалиштем у Улцињу, која се сумњичи за исто кривично дјело. Сумња се да је брак уговорен између њеног малољетног сина и жртве, а након што је петнаестогодишњакиња дошла да живи код њих, З.К. ју је, уз употребу силе и пријетње, приморавала да за њу на територији Улциња продаје марихуану.
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"Овај случај полиција је открила током циљаних контрола на подручју Улциња, када је малољетна жртва трговине људима затечена на Малој плажи у тренутку продаје марихуане, која је том приликом од ње и заплијењена", додаје се у саопштењу.
Из Управе полиције истичу да је борба против трговине људима један од националних приоритета, са посебним фокусом на заштиту малољетника као изузетно рањиве категорије. Закон препознаје различите облике експлоатације, међу којима су принудни рад, однос сличан ропству, вршење криминалне дјелатности, просјачење и склапање недозвољеног брака, што представља једно од најтежих кривичних дјела којим се угрожавају основна људска права и достојанство жртве.
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