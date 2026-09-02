Пожар код Коњица ван контроле: Гашење отежава неприступачан терен

Аутор:АТВ редакција
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Велики шумски пожар избио је на подручју између Невесиња и Коњица, а према информацијама Оперативног центра цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона (ОЦЦЗ ХНК) пожар је изван контроле.
Пожарна линија је дуга, док захтјеван терен додатно отежава гашење.
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Дојава о пожару запримљена је синоћ у 20:14 сати, а надлежне службе подузимају активности на његовом локализовању.
На подручју Коњица раније су забиљежена још два пожара. Од 16:20 до 21:15 сати горјели су трава и ниско растиње у Блацама, док је од 19:16 до 20:14 сати горјела шума на подручју Превље-Цагаре.
На подручју Мостара током понедјељка 1. септембра евидентирано је више пожара.
Од 9:45 до 10:30 сати горјели су трава и ниско раслиње у Баћевићима, од 12:20 до 13:10 сати трава и ниско растиње у Косору, док је од 13 до 13:50 сати горио отпад на Бишћу Пољу. У Лакишевинама је од 14:30 до 16:15 сати горио отпад.
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На подручју Чапљине од 16:15 до 16:55 сати горјели су трава и раслиње у Чељеву.
У Читлуку је од 20 до 20:45 сати горјело смеће и контејнер у Церину, а од 21:15 до 22:30 сати трава и ниско растиње у Читлук Пољу.
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