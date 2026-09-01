Ватрена стихија не јењава: Пожари у Невесињу активни на више локација!

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Коментари:0
Ватрена стихија не јењава ни на подручју Невесиња. Пожари су активни на више локација у селима Крекови, Риља, Залом и Бијења.
Невесињски ватрогасци за АТВ кажу да су на терену и да пожар не пријети кућама. У појединим дијеловима терен је изузетно неприступачан.
Градови и општине
Тринаести дан борбе са ватром: Пожари и даље букте на Зубачком платоу
Пожари на подручју Невесиња активни су скоро мјесец дана, а ватрена стихија је до сада опустошила око 163 квадратна километра површине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч2
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
42
22
24
22
13
Тренутно на програму