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Ватрена стихија не јењава: Пожари у Невесињу активни на више локација!

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01.09.2026 22:13

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Ватрена стихија не јењава ни на подручју Невесиња. Пожари су активни на више локација у селима Крекови, Риља, Залом и Бијења.
Фото: Ustupljena fotografija

Ватрена стихија не јењава ни на подручју Невесиња. Пожари су активни на више локација у селима Крекови, Риља, Залом и Бијења.

Невесињски ватрогасци за АТВ кажу да су на терену и да пожар не пријети кућама. У појединим дијеловима терен је изузетно неприступачан.

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Пожари на подручју Невесиња активни су скоро мјесец дана, а ватрена стихија је до сада опустошила око 163 квадратна километра површине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Невесиње

пожар

гашење пожара

ватра

Ватрогасци

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