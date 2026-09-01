Ватрена стихија не јењава: Пожари у Невесињу активни на више локација!

Ватрена стихија не јењава ни на подручју Невесиња. Пожари су активни на више локација у селима Крекови, Риља, Залом и Бијења.

Невесињски ватрогасци за АТВ кажу да су на терену и да пожар не пријети кућама. У појединим дијеловима терен је изузетно неприступачан.

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Пожари на подручју Невесиња активни су скоро мјесец дана, а ватрена стихија је до сада опустошила око 163 квадратна километра површине.