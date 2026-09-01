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Бабић: Пожар у Врбањи гаси комплетна смјена, нема угрожених објеката

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01.09.2026 22:24

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Врбања пожар ватра шумски пожар
Фото: Srna

Пожар у шуми у бањалучком насељу Врбања гасе сви ватрогасци који су у смјени – 10 људи и два возила, а објекти нису угрожени, изјавио је Срни шеф Одсјека за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Драган Бабић.

"Терен је неприступачан. Ватрогасцима помаже и шест добровољних ватрогасаца из Врбање и неколико људи из `Шумарије`", рекао је Бабић.

Он је истакао да нема угрожених објеката и да је ријеч о непрегледном простору.

Бабић је навео да је прије четири године на истом мјесту дошло до подземног пожара када је горјело седам дана.

Врбања пожар

Бања Лука

Пожар у Врбањи, ватрогасци на терену

Он је рекао да ће пожар трајати минимално седам дана уколико не падне јача киша.

"Седам дана без кише то се неће угасити. Иста је ситуација као прије четири године, исто гори, пожар је затворен али ће горити неколико дана сигурно. Пожар је потпаљен са истог мјеста са којег је потпаљен и прије четири године", рекао је Бабић

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Тагови :

Бања Лука

Врбања

пожар

Цивилна заштита Бањалука

гашење пожара

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