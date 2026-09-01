Једнолични до љета, па неко на јахту, неко на село: Шта Француска каже о униформама у школи?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Идејни творац ПСС-а Драшко Станивуковић већ дуже вријеме промовише идеју школских униформи као императив. Револуција у образовном систему. Толико инсистира на томе да је са својим градоначелничким мандатом прогурао једно униформисано одјељење у бањалучку основну школу.
Лијепи и једнолични до љета, а онда једни на јахту на црногорском приморју, а други на село.
Статусни симбол Кембриџа и Оксфорда, а можда и франшизе Хари Потер, за студента економије била је прилика да попут града, ушминка и становнике. Да Бањалука не личи само по архитектури на Лондон, него да се њоме шећу и лондонски ђаци. Луксуз је добар, макар и привидан.
Тек у неколико земаља Европе униформе у школама су обавезне или прописане. Предњачи Велика Британија у којој униформе нису обавезне одлуком државе, али их прописују школе. У самопроглашеном Косову су обавезне, а ту је и Турска. Исто је и на Малти, Бјелорусији, Грузији, Азербејџану, Кипру и Ирској.
Бања Лука
Случај "униформе и Станивуковић": Огласио се директор школе
Француска је прије двије године тестирала пројекат униформи у школи са одлуком да ће, ако резултати буду увјерљиви, заживјети 2026. године. Започела је нова школска година, а униформи нема.
До ширења система на школе у Француској није дошло, а прве анализе показују да униформе нису донијеле значајније промјене у понашању ученика, школском успјеху или вршњачком насиљу.
Експеримент је покренут у око стотину школа и факултета, а резултати француског Министарства образовања показали су прилично неуједначену слику.
Република Српска
Огласило се министарство: Граду Бањалука није дата сагласност за увођење школских униформи
Један од главних аргумената за увођење униформи био је да би оне могле смањити социјалне разлике међу ученицима и вршњачко насиље. Резултати су показали да је исмијавање због гардеробе заиста донекле смањено, али да се проблем није суштински изгубио.
Ученици су, умјесто одјеће, наставили да праве разлике на основу патика, обуће, додатака, физичког изгледа и других карактеристика.
Само 14 одсто ученика средњег школског узраста сматрало је да је увођење униформи довело до смањења вршњачког насиља.
Истраживање такође није показало да су ученици због униформи били концентрисанији на настави, мотивисанији или успјешнији.
Бања Лука
Голубовић: Градска управа Бањалука набавила школске униформе без консултација
Наствници и ученици углавном нису примијетили значајније промјене у школском раду, дисциплини или резултатима.
Истовремено, униформе нису биле претјерано популарне међу самим ученицима.
Међу основцима, око 37 осто ученика рекло је да воли или прилично воли да носи униформу, док је 57 одсто имало негативан став.
Код старијих ученика отпор је био још израженији. Само око трећине ученика навело је да се добро осјећа у школској униформи, док се већина није слагала са таквом оцјеном.
С друге стране, директори школа и родитељи били су знатно наклоњенији пројекту.
Бања Лука
Униформе пред вратима бањалучких школа
Око три четвртине директора основних школа сматрало је да униформа повећава осјећај припадности школи и ствара утисак веће једнакости међу ученицима.
Међутим, када су истраживачи разговарали са ученицима, они су униформу много ријеђе повезивали са поносом, заједништвом или припадношћу школи. За многе је она представљала само додатно правило које су им наметнули одрасли.
Француски експеримент тако је показао да школска униформа може смањити видљиве разлике у гардероби и дио исмијавања због одјеће, али није потврдио много шире тврдње да униформа сама по себи значајно побољшава дисциплину, школски успјех, безбједност или односе међу ученицима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч3
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
5 ч1
Бања Лука
7 ч4
Најновије
Најчитаније
22
04
21
57
21
32
21
31
21
14
Тренутно на програму