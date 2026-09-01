Огласило се министарство: Граду Бањалука није дата сагласност за увођење школских униформи

Аутор:АТВ редакција
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Министарство просвјете и културе Републике Српске није дало сагласност граду Бањалука, нити бањалучким основним школама, за увођење школских униформи, те позива град да обустави активности којима се заобилазе институционалне надлежности и да питања у вези са евентуалним увођењем школских униформи рјешава у складу са прописаним процедурама и са надлежним институцијама.
Из Министарства подсјећају да се град Бањалука раније обратио Министарству иницијативом за реализацију пилот-пројекта увођења школских униформи, те да је Министарство указало на потребу да се иницијатива додатно образложи са аспекта педагошке оправданости, начина реализације, финансирања и евалуације пројекта.
"До данас није достављена допуњена документација којом би били отклоњени уочени недостаци", саопштили су из Министарства.
С обзиром на то, Министарство није дало сагласност за увођење школских униформи, те поручују да позивање савјета родитеља и одјељења на изјашњавање о униформама које је обезбиједио град Бањалука не може представљати начин за доношење одлуке о њиховом увођењу у школе.
Посебно указују да савјет родитеља нема надлежност да самостално одлучује о увођењу школских униформи, нити се посредством изјашњавања родитеља могу заобићи законом прописане надлежности Министарства.
"Савјет родитеља може да своје приједлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним органима школе. Правила примјереног облачења ученика и наставника већ су дефинисана етичким кодексима које школе доносе у складу са прописима"поручили су из Министарства.
У том смислу, Министарство позива Град Бањалука да обустави активности којима се заобилазе надлежности институција и да сва питања у вези са непотпуном документацијом за пилот-пројекат рјешава у складу са законским и подзаконским прописима из области основног васпитања и образовања.
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