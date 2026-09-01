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Детаљи убиства у стрељани у Црној Гори – Рус прво убио искусног инструктора, па младиће

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01.09.2026 17:26

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Детаљи убиства у стрељани у Црној Гори – Рус прво убио искусног инструктора, па младиће
Фото: Dragan Mijatović/Pobjeda.me

Руски држављанин Михаил Шабуњин злоупотребио је повјерење радника стрељане. Прво је убио најискуснијег инструктора, а затим два младића, показују детаљи истраге. Троструки убица према досадашњим сазнањима није имао криминални досије, а више пута је долазио у Црну Гору и уредно пријављивао боравиште.

Размотава се клупко у истрази троструког убиства које се јуче догодило у стрељани "Чешка збројевка" код Даниловграда. Полиција је сатима трагала за осумњиченим који је извршио самоубиство када га је полиција опколила приликом хапшења у шуми изнад Херцег Новог.

Директор Управе полиције Лазар Шћепановић навео је да је хватање троструког убице био комплексан задатак, јер се није знао мотив убиства.

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Посебно је, додаје, било изазовно то што је убица имао предност у односу на полицију када је побјегао са мјеста злочина. Ипак, његов идентитет утврђен је за сат времена.

"Радило се о непредвиђеном догађају који се није могао спријечити, нити се могла утврдити потенцијална опасност поготово што је утврђено да је осумњичени са жртвама имао комуникацију 24. августа, да је користио услуге стрелишта, да је искористио повјерење радника, запосленика на стрелишту, и без икаквог повода, што се могло одмах видјети на лицу мјеста преко надзорних камера, лишио живота прво једно лице, а након тога лишио два лица у објекту у канцеларији гдје је задуживао оружје и муницију", објаснио је Шћепановић.

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Након тога, осумњичени је изузео одређену количину муниције, возило и одвезао се у непознатом правцу.

Стрелиште "Чешка збројевка" је цивилно стрелиште, а директор црногорске полиције наводи да су на њему запослена стручна лица. Нападач је најприје убио најискуснијег инструктора.

"Руски држављанин живота је лишио најискусније људе, поготово инструктора којег је првог лишио живота, а затим друга два лица“, казао је директор полиције.

Михаил Шабунин
Михаил Шабунин
Policija Crna Gora/CDM

"Затражили смо међународне провјере"

Шћепановић наводи да је Шабуњин више пута улазио у Црну Гору и пријавио боравиште код станодавца код којег је одсјео.

Поручује да за сада црногорска полиција нема информације да је имао криминални досије, али да су затражили међународне провере.

"Затражили смо међународне провјере да видимо о каквом профилу се ради. Чим будемо урадили профил, обратићемо се јавности", рекао је Шћепановић.

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Додао је да је кључно да открију мотиви, прије свега узимајући у обзир да се ради о људима који немају никакав досије.

"Ради се о нормалним, поштеним грађанима који су радили на том стрелишту у улози инструктора и људи који су пружали логистику на том стрелишту", додао је Шћепановић.

Тактичка потковица – убица није имао излаза

Приликом потјере у насељу Топла направљена је тактичка потковица, ограничено је кретање нападачу и доведен је у безизлазну ситуацију. Ипак, он је отворио ватру на полицију.

"Приликом пуцњаве на полицију није дошло до повреде ниједног службеника. Користили смо тактичку заштитну опрему. Мета је била у таквој ситуацији да се морало окончати употребом ватреног оружја полиције према њему, али је он успио да изврши самоубиство на лицу мјеста", рекао је директор црногорске полиције.

Објашњава да је обруч око убице био је такав да је могао само да се преда или да буде ликвидиран, али је он одлучио да изврши самоубиство.

(РТС)

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Тагови :

Михаил Шабунин

Чешка збројовка

Црна Гора

Даниловград

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