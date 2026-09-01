Колеге са факултета се потресним ријечима опраштају од младића (20) који је убијен у Даниловграду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Студентска организација Електротехничког факултета у Подгорици опростила се од Немање Капора (20), студента прве године смјера Енергетика и аутоматика, који је 31. августа убијен у Даниловграду.
У емотивној поруци навели су да ће Немања остати упамћен као позитиван, сусретљив и ведар младић, увијек спреман за лијепу ријеч и осмијех.
Свијет
Пијан украо авион и полетио према нуклеарној електрани: Јурили га борбени ловци
Немања Капор је један од тројице мушкараца који су убијени на стрелишту „Чешка збројевка“ код Даниловграда. Према информацијама Управе полиције, Немања је убијен заједно са Петром Глобаревићем (24) и Даниловграђанином Момиром Радоњићем (67).
За троструко убиство сумњичи се руски држављанин Михаил Николаевич Шабуњин (30), који је након злочина побјегао, најприје аутомобилом једног од страдалих, а потом таксијем отишао до Херцег Новог.
Полиција га је током ноћи пронашла у шуми изнад насеља Топла, гдје је, након што је опкољен, отворио ватру према полицијским службеницима, а потом извршио самоубиство, преноси Блиц.
Док се утврђују све околности злочина, од Немање се опраштају његови колеге са Електротехничког факултета.
Хроника
Подигнута оптужница за трамвајску несрећу у Сарајеву, оптужен само возач
Студентска организација факултета објавила је „Ин мемориам“ посвећен свом колеги.
- Студентска организација Електротехничког факултета, са дубоким жаљењем опрашта се од свог колеге Немање Капора, студента прве године смјера Енергетика и аутоматика. Немања ће остати упамћен као позитиван и сусретљив младић, увијек спреман на лијепу ријеч и осмијех. Његова непосредност и ведар дух учинили су га драгим колегом и пријатељем многима који су имали прилику да га упознају. Његов прерани одлазак оставио је дубоку празнину међу колегама, пријатељима и свима који су га познавали. Студентска организација Електротехничког факултета упућује најискреније саучешће његовој породици, пријатељима и свим ближњима. Нека његова невина душа пронађе вјечни мир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
35
14
35
14
24
14
19
14
15
Тренутно на програму