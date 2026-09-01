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Колеге са факултета се потресним ријечима опраштају од младића (20) који је убијен у Даниловграду

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01.09.2026 12:44

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Убијени у стрељани у Црној Гори
Фото: Screenshot

Студентска организација Електротехничког факултета у Подгорици опростила се од Немање Капора (20), студента прве године смјера Енергетика и аутоматика, који је 31. августа убијен у Даниловграду.

У емотивној поруци навели су да ће Немања остати упамћен као позитиван, сусретљив и ведар младић, увијек спреман за лијепу ријеч и осмијех.

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Немања Капор је један од тројице мушкараца који су убијени на стрелишту „Чешка збројевка“ код Даниловграда. Према информацијама Управе полиције, Немања је убијен заједно са Петром Глобаревићем (24) и Даниловграђанином Момиром Радоњићем (67).

За троструко убиство сумњичи се руски држављанин Михаил Николаевич Шабуњин (30), који је након злочина побјегао, најприје аутомобилом једног од страдалих, а потом таксијем отишао до Херцег Новог.

Полиција га је током ноћи пронашла у шуми изнад насеља Топла, гдје је, након што је опкољен, отворио ватру према полицијским службеницима, а потом извршио самоубиство, преноси Блиц.

Док се утврђују све околности злочина, од Немање се опраштају његови колеге са Електротехничког факултета.

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"Његова непосредност и ведар дух..."

Студентска организација факултета објавила је „Ин мемориам“ посвећен свом колеги.

- Студентска организација Електротехничког факултета, са дубоким жаљењем опрашта се од свог колеге Немање Капора, студента прве године смјера Енергетика и аутоматика. Немања ће остати упамћен као позитиван и сусретљив младић, увијек спреман на лијепу ријеч и осмијех. Његова непосредност и ведар дух учинили су га драгим колегом и пријатељем многима који су имали прилику да га упознају. Његов прерани одлазак оставио је дубоку празнину међу колегама, пријатељима и свима који су га познавали. Студентска организација Електротехничког факултета упућује најискреније саучешће његовој породици, пријатељима и свим ближњима. Нека његова невина душа пронађе вјечни мир.

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Тагови :

Црна Гора

Даниловград

Чешка збројовка

Убиство

Михаил Шабунин

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