Пијан украо авион и полетио према нуклеарној електрани: Јурили га борбени ловци

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетчетверогодишњи мушкарац украо је лаки авион Cessna 172 са аеродрома Калоча на југу Мађарске и неовлаштено полетио крећући се према нуклеарној електрани Пакш, пренијели су мађарски медији.
Открили су га мађарски војни радари, а два борбена авиона Грипен, која су била у стању приправности, подигнута су у ваздух, преноси румунски портал Диги24.ро.
Наводи се да је авион Cessna долетио у подручје нуклеарне електране Пакш и почео да маневрише у ваздуху.
Око електране постоји зона у радијусу од три километра у којој је лет цивилних авиона забрањен до висине од 6.000 метара.
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Авион је на крају принудно слетио близу Герјена, у поље сунцокрета, а при слијетању је откинут стајни трап због чега је Војни авион Грипен је лоцирао Cessna и остао изнад мјеста догађаја до доласка медицинског хеликоптера и интервентних тимова, а у међувремену је полиција ухапсила пилота.
Реч је о двадесетчетворогодишњем мушкарцу из Сомбора, за којег полиција каже да је био пијан и у конфузном стању. Он је након слијетања напустио авион и кренуо пјешке споредним путем, а када је један возач стао да му помогне, покушао је да му одузме аутомобил, али на крају је ухапшен.
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