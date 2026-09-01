Пронађена жива држављанка Србије која је била нестала у Непалу

Аутор:АТВ редакција
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Држављанка Републике Србије Ениса Лековић која се водила као нестала након катастрофалних поплава у Непалу пронађена је жива, потврдила је њена ћерка.
"Моја мајка је хвала Богу жива. Била је у дијелу земље у ком није било струје, зато се није јављала", рекла је Инес Тодоровић за Телеграф.
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Инес је раније у објави на Фејсбук групи "Треккинг ин Непал" објавила фотографију мајке и написала да је пронађена.
"Само желим да се захвалим свима који су се толико трудили да ми помогну. Невјероватни сте и заувијек ћу бити захвална свим људима који су ми помогли и пружили подршку током овог тешког периода. Данас смо добили фотографију, моја мама је безбједна и на путу је за Катманду. Заиста не могу да опишем осјећања кроз која сам пролазила", написала је она.
Она је затим додала да се нада се да се оваква катастрофа више никада неће поновити.
"Молим се за Непал и за све породице које још трагају за неким својим или су некога изгубиле... Знам кроз шта пролазите и молим се за вас. Хвала вам за све. Овај период никада неће бити заборављен, као ни сви животи које је ова катастрофа однијела - написала је ћерка.
Подсјетимо, Ениса Лековић из Новог Пазара, држављанка Србије, нестала је 26. августа, када су сјеверне дијелове Непала погодиле разорне бујице. Она је тог јутра кренула аутобусом из Катмандуа ка Дхунчеу, граду у округу Расува, а након што је изгубила контакт са мајком, њен нестанак пријавила је управо ћерка.
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Непал су прошле недјеље погодиле катастрофалне бујичне поплаве, које су иза себе оставиле велики број жртава и несталих
Број погинулих у катастрофалним поплавама у Непалу и Кини повећао се на 1.003, саопштиле су данас непалске и кинеске власти.
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