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Знате ли како је Господска улица добила име

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01.09.2026 12:38

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Знате ли како је Господска улица добила име

Најпознатија улица у највећем граду Републике Српске Бањалуке је свакако Господска улица, која има велику историју и чува бројне тајне становника љепотице на Врбасу.

Иако су сви чули за ову улицу, вјероватно многи не знају како је она добила име.

Назив стар вијек и по

Из Туристичке организације Републике Српске подсјетили су на неке историјске чињенице о срцу Бањалуке.

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"Назив улице датира из 1878. године када је трговац Тома Радуловић, на своју трговину ставио назив Господска улица. То незванично име се најчешће користи, упркос званичном које се више пута мијењало", појаснили су у ТОРС-у.

И то није једина занимљивост о овој улици.

Разлог што Господска улица одступа од праволинијске шеме улица је узрокован тереном, односно Муслином баром и Пиријином баштом, које су се ту налазиле деведесетих година 19. вијека.

Маркирајући објекти Господске улице били су објекти – Албанија, изграђена 1862. године и други на мјесту данашње зграде Градске управе. Зграда Албанија је срушена 1957. године ради изградње данашњег небодера. Насупрот је изграђена пословно-стамбена зграда Титаник, која је срушена у земљотресу, а сада се ту налази робна кућа Боска.

"Између двије зграде које су одредиле правац Господске улице изграђен је низ објеката, претежно намијењених трговини. Поред једноставних и скромних објеката, ту су били и они изграђени у стилу неоренесансе и сецесије. Просторне, амбијенталне, урбанистичке и архитектонске одлике Господске улице представљају вриједну споменичку цјелину у којој су садржана свједочанства настајања једног дијела Бањалуке", кажу у Туристичкој организацији Српске.

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У згради трговца Маслеше 1906. године рођен је његов син, револуционар Веселин Маслеша, чије име улица носи од завршетка другог свјетског рата

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Господска улица

Бањалука

Туристичка организација Републике Српске

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