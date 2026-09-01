У Слатини оживљава нови град

Аутор:АТВ редакција
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У Слатини ће да заживи један нови модеран град, један спој здравства, здравственог туризма, рекреације, превенције здравља и становања, рекао је за РТРС, Горан Талић директор Института “Др Мирослав Зотовић”.
"То је пројекат који се припрема већ неко вријеме. Сад смо у завршној фази тог пројекта, имамо идејна рјешења и у неком наредном периоду, да ли ће то бити пет или десет година, ја мислим да ће то бити пре од десет година. То је један веома добар концепт", рекао је Талић.
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Наводи да тренутно Институт “Др Мирослав Зотовић” има девет хиљада квадрата грађевинског земљишта и пет хиљада квадрата објеката те да ће то бити почетна фаза изградње нове Слатине.
"Када је ријеч о новом пројекту, то су потпуно нови простори, с обзиром да је то мимо парка, не ремете никакву визуру, никакве грађевинске дијелове, природне ресурсе. Тако да на том простору можемо направити 30.000 квадрата објеката. Свагдје правих гаража и то је ствар коју треба привести крају. Од тих 30.000 нових квадрата биће десетак хиљада квадрата гаража", навео је Талић.
Каже да ће овог мјесеца расписати тендер за изградњу болничке апотеке, те да након тога креће, како каже, велики пројекат.
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"То ће бити на локацији бившег Слатекса. Након тога иде велики пројекат. То је огроман комплекс са здравственим туризмом, конгресним центром, свим могућим садржајима, отвореним и затвореним базенима, а значајно је то да ћемо у Слатексу", рекао је Талић за РТРС.
Наводи да у објектима кооји ће се радити, биће одвојени пацијенти од људи који ће ићи на рекреацију и на превенцију свога здравља.
"Не би се требали мијешати болесници и људи који долазе да се рекреирају и који су дошли да уживају", каже Талић.
Талић је навео да је у плану да се ради нова парк шума на другој страни ове постојеће.
"Нова парк шума ће бити на неких 270 дунума, имаће стазе за превенцију и лијечење, практично за физикалну терапију људи који су радили кардиоваскуларне интервенције и који имају пулмолошке проблеме. То је потпуно једна нова прича", каже Талић.
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