Андреу (22) испред посла убио бивши дечко, па пресудио себи - камере снимиле ужас

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Студенткиња Андреа (22) убијена је у недјељу увече испред локала у ком је радила у румунском граду Њемцу, а за убиство је осумњичен њен бивши дечко ватрогасац, који је недуго након злочина пронађен објешен о дрво.
Андреа је била студенткиња четврте године универзитета у Јашију, а током љетног распуста радила је у локалном ресторану како би зарадила и уштидела новац. Недјеља је требало да буде њен посљедњи радни дан прије повратка на факултет.
Сцена
Објава Ђине Џиновић изазвала хаос на мрежама: ''Ако умреш данас, биће то добар дан за мене''
Андреа и њен бивши дечко познавали су се још од средње школе и били су у вези око шест година. Међутим, њих двоје су у јуну раскинули.
Андреин отац рекао је да му је кћерка недавно саопштила да жели да дефинитивно прекине однос са бившим дечком и да не жели да чује за њега.
Према наводима истражитеља, полиција је око 22.35 часова добила пријаву да је млада жена повријеђена у мјесту Бартичешти.
Извори блиски истрази наводе да је Андреа задобила убодну рану у предјелу врата и да је пронађена без свијести.
Снимци са надзорних камера наводно показују шта се догодило неколико тренутака раније. Док је Андреа била испред ресторана, у њеној близини зауставио се аутомобил. Њен бивши дечко је, према досадашњим информацијама, изашао из возила и напао је. Наводно ју је неколико пута убо ножем, а затим се аутомобилом удаљио са мјеста злочина.
Екипа Хитне помоћи пронашла је тешко повријеђену Андреу и превезла је у болницу. Међутим, љекари нису успјели да јој спаси живот.
Друштво
Радови успоравају саобраћај на више дионица
Вијест о њеној смрти растужила је породицу, пријатеље и мјештане.
Убрзо након напада, полиција је пронашла и мушкарца (25) за којег се сумња да је напао младу жену.
Он је пронађен без знакова живота, објешен о дрво на улици на периферији града.
Он је био подофицир у ватрогасној служби ИСУ Њамц.
Након што је пронађено његово тијело, истрагу случаја преузео је војни тужилац из Тужилаштва при Војном суду у Јашију.
Ауто-мото
Тражите мали ауто који се не квари: Ових девет модела су најбољи
Истражитељи сада утврђују све околности трагедије, укључујући мотив напада, као и детаље односа између Андрее и њеног бившег партнера.
Истрага треба да утврди шта се тачно догодило у недјељу увече испред ресторана у Бартичештију и шта је претходило нападу који је завршен смрћу младе жене.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
31
11
26
11
18
11
18
11
13
Тренутно на програму