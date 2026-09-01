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Андреу (22) испред посла убио бивши дечко, па пресудио себи - камере снимиле ужас

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01.09.2026 08:25

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Студенткиња Андреа (22) убијена је у недјељу увече испред локала у ком је радила у румунском граду Њемцу, а за убиство је осумњичен њен бивши дечко ватрогасац, који је недуго након злочина пронађен објешен о дрво.

Андреа је била студенткиња четврте године универзитета у Јашију, а током љетног распуста радила је у локалном ресторану како би зарадила и уштидела новац. Недјеља је требало да буде њен посљедњи радни дан прије повратка на факултет.

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Андреа и њен бивши дечко познавали су се још од средње школе и били су у вези око шест година. Међутим, њих двоје су у јуну раскинули.

Андреин отац рекао је да му је кћерка недавно саопштила да жели да дефинитивно прекине однос са бившим дечком и да не жели да чује за њега.

Према наводима истражитеља, полиција је око 22.35 часова добила пријаву да је млада жена повријеђена у мјесту Бартичешти.

Извори блиски истрази наводе да је Андреа задобила убодну рану у предјелу врата и да је пронађена без свијести.

Снимци са надзорних камера наводно показују шта се догодило неколико тренутака раније. Док је Андреа била испред ресторана, у њеној близини зауставио се аутомобил. Њен бивши дечко је, према досадашњим информацијама, изашао из возила и напао је. Наводно ју је неколико пута убо ножем, а затим се аутомобилом удаљио са мјеста злочина.

Екипа Хитне помоћи пронашла је тешко повријеђену Андреу и превезла је у болницу. Међутим, љекари нису успјели да јој спаси живот.

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Вијест о њеној смрти растужила је породицу, пријатеље и мјештане.

Бивши дечко пронађен објешен

Убрзо након напада, полиција је пронашла и мушкарца (25) за којег се сумња да је напао младу жену.

Он је пронађен без знакова живота, објешен о дрво на улици на периферији града.

Он је био подофицир у ватрогасној служби ИСУ Њамц.

Након што је пронађено његово тијело, истрагу случаја преузео је војни тужилац из Тужилаштва при Војном суду у Јашију.

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Истражитељи сада утврђују све околности трагедије, укључујући мотив напада, као и детаље односа између Андрее и њеног бившег партнера.

Истрага треба да утврди шта се тачно догодило у недјељу увече испред ресторана у Бартичештију и шта је претходило нападу који је завршен смрћу младе жене.

(Телеграф)

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Убиство

Румунија

Самоубиство

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