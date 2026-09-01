Објава Ђине Џиновић изазвала хаос на мрежама: ''Ако умреш данас, биће то добар дан за мене''

Односи у породици Џиновић већ мјесецима пуне ступце штампе, а најновија дешавања на релацији отац-ћерка додатно су усијала друштвене мреже. Иако је Харис Џиновић недавно говорио о нарушеним односима и емотивном дистанцирању, нико није очекивао потез који је Ђина Џиновић повукла на свом профилу.

Друштво Радови успоравају саобраћај на више дионица

Умјесто уобичајених фотографија у модним комбинацијама или са луксузних локација, Ђина је подијелила видео-снимак са изузетно тешком и директном поруком.

Она је, наиме, подијелила дио интервјуа у којем једна дјевојка емотивно говори о свом оцу и стварима из прошлости које не може да му опрости, што је одмах привукло огромну пажњу њених пратилаца.

У снимку који је Ђина репостовала наводе се сљедеће ријечи: "Никад више нећу причати с мојим оцем. Никад више. Жив је, нажалост. Никад му нећу опростити. Мислим да не треба опростити свима све. Треба их оставити тамо гдје јесу. Могу да наставим без тебе даље. Ако умреш данас, биће то добар дан за мене".

Иако се Ђина није потписала нити додала лични коментар уз овај снимак, тајминг и садржај објаве убиједили су многе да су ријечи упућене управо њеном оцу, што је покренуло лавину негативних коментара на њен рачун.

Један од гњевних коментара на њеном профилу гласио је: "Ко се радује смрти оца, не може бити добар човјек. Ко тебе да жени, јадна си, смијешна..."

Ауто-мото Тражите мали ауто који се не квари: Ових девет модела су најбољи

Ђина се правда, иако је подијелила шок објаву

Ђина Џиновић је почела да се правда иако је и сама подијелила објаву у којој се говори о нарушеним односима са оцем: "Ви сте, госпођо, потпуно својевољно неинформисани, а ипак сте нашли за сходно да дајете своје, успут, нетражено мишљење. Да сте заиста прочитали будалаштину коју су новине избациле (јер им се о мени једино то и продаје, сигурно не би зарађивали да објаве да причам пет језика, нпр.), видјели бисте да сам репостовала интервју једне врло снажне жене инфлуенсерке, Визард Лиз, која је причала о свом дјетињству и односу који је имала са својим оцем. То је њена реченица коју су мени ставили у уста, а то њима на душу нек иде. Али само ви наставите да стичете утиске преко новина о људима које не познајете. Све најбоље!", додала је.

Иначе, Харис је недавно говорио о односу са ћерком.

- Немам ја емоција више, искључио сам. Ја за Ђину кажем: 'Нек је жива и здрава!' Отишла је у Барселону, тамо да студира нешто. Бави се неким својим послом, шта ја знам. Ето је тамо - изјавио је пјевач тада.

Економија Када се отвара први Лидл у БиХ?

- Хоће да се уда, да направи своју дјецу, да направи своју фамилију . И да су најбољи односи, она би отишла једног дана из ове куће са својим мужем, да прави своју дјецу и породицу. Тако ће и Кан једног дана... Али Кан неће отићи, он ће остати овдје у овој кући - испричао је пјевач.

(Телеграф.рс)