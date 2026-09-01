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МУП апелује на возаче да успоре поред школа

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01.09.2026 08:47

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МУП апелује на возаче да успоре поред школа
Фото: АТВ

Поводом данашњег почетка нове школске године, Полицијска управа Бањалука упутила је апел свим возачима да максимално опрезно возе у зонама школа и прилагоде брзину кретања, како би се наставио позитиван тренд без саобраћајних незгода са ученицима.

Инспектор за безбједност саобраћаја у Сектору полиције ПУ Бањалука Тихомир Тадић, упозорио је за АТВ на најчешће прекршаје који могу довести до опасних ситуација:

"Поред прекорачења брзине, ту су кориштење мобилног телефона које одвлачи пажњу и смањује реакцију возача, као и непропуштање пјешака на пјешачком прелазу, што је један од тежих прекршаја. Возачи морају да очекују дјецу у близини школе. Сваке године долазе нови ђаци којима је то прво искуство и сви морају имати на уму да су дјеца често непредвидива у саобраћају."

Тадић се посебно осврнуо и на проблем непрописног паркирања испред школских објеката, апелујући и на саме родитеље:

"Неопходно је да родитељи имају разумијевања и да не паркирају на недозвољеним мјестима. Када се возило паркира тако да заклони вид другима, дијете може да изађе на коловоз, а да га други возач не примијети. Трудићемо се да такве прекршаје санкционишемо, али и да нашим присуством превентивно делујемо."

На крају, инспектор је подсетио на основна правила саобраћајне културе која могу спасити животе најмлађих:

"Возачи морају да поштују правила када прилазе пјешачком прелазу морају да успоре, а уколико неко има намјеру да пређе или се већ налази на прелазу, дужни су да зауставе возило. Дјецу кроз наше кампање учимо како да безбједно прелазе улицу, али возачи су ти који морају испоштовати прописе. Само на тај начин можемо сачувати свако дијете и наставити низ без саобраћајних незгода", закључио је Тадић.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Полиција

ученици

Тихомир Тадић

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