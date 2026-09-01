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Кошарац: Недопустив притисак ЕУ на превознике

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01.09.2026 09:44

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац подржао је протест превозника у БиХ и истакао да ЕУ наставља да замајава људе, врши притиске и условљава.

"У потпуности подржавам протесте превозника пред сједиштем Делегације ЕУ у БиХ. Од првог дана сам заговарао протесте управо на том мјесту", навео је Кошарац.

Он је истакао да су превозници часни и вриједни људи, те да је недопустиво то што ЕУ врши притиске и условљава их.

Кошарац је апеловао на институције на нивоу БиХ да не буду полтрони представника ЕУ у БиХ.

"Радимо за наше људе, а не за странце. Наши људи су достојанствени", навео је Кошарац на мрежи "Икс".

Превозници из БиХ одржали су јуче у Сарајеву протесте и поручили да не одустају од захтјева да се ријеши проблем професионалних возача којима правило 90/180 ограничава боравак у земљама Шенгенског простора.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Република Српска

Европска унија

Босна и Херцеговина

превозници

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