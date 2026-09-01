Кошарац: Недопустив притисак ЕУ на превознике

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац подржао је протест превозника у БиХ и истакао да ЕУ наставља да замајава људе, врши притиске и условљава.
"У потпуности подржавам протесте превозника пред сједиштем Делегације ЕУ у БиХ. Од првог дана сам заговарао протесте управо на том мјесту", навео је Кошарац.
Он је истакао да су превозници часни и вриједни људи, те да је недопустиво то што ЕУ врши притиске и условљава их.
Кошарац је апеловао на институције на нивоу БиХ да не буду полтрони представника ЕУ у БиХ.
U potpunosti podržavam protest prevoznika pred sjedištem Delegacije EU u BiH. — Staša Košarac (@StasaKosarac) September 1, 2026
➡️ Od prvog dana sam zagovarao proteste upravo na tom mjestu.
➡️ Prevoznici su časni i vrijedni ljudi.
➡️ EU nastavlja da zamajava naše ljude, vrši pritiske i uslovljava. To je nedopustivo.
"Радимо за наше људе, а не за странце. Наши људи су достојанствени", навео је Кошарац на мрежи "Икс".
Превозници из БиХ одржали су јуче у Сарајеву протесте и поручили да не одустају од захтјева да се ријеши проблем професионалних возача којима правило 90/180 ограничава боравак у земљама Шенгенског простора.
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