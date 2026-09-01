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Каран ученицима и просвјетним радницима честитао почетак нове школске године

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Аутор:

АТВ редакција
01.09.2026 07:33

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предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је почетак нове школске године свим ученицима, посебно првачићима који први пут сједају у школске клупе, са жељом да им први дан у школи донесе радост и осмијехе који ће им остати у најљепшем сјећању током цијелог живота.

Каран је ученицима пожелио да им нова школска година буде испуњена стицањем нових знања и нераскидивих пријатељстава.

Он је нагласио да школа није само мјесто гдје уче из књига, већ простор у којем израстају у добре и поштене људе.

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"Наша је дужност и приоритет да вам обезбиједимо сигурно, модерно и подстицајно окружење у којем ћете моћи остварити све своје потенцијале, јер сте управо ви будућност Српске", нагласио је Каран.

Он је навео да ће институције Републике Српске наставити да улажу у образовни систем и стварају најбоље могуће услове за школовање.

"Свим просвјетним радницима желим много успјеха у раду. Срећан и успјешан почетак нове школске године!", поручио је Каран у честитки.

(Срна)

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Тагови :

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

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