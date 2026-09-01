Каран ученицима и просвјетним радницима честитао почетак нове школске године

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је почетак нове школске године свим ученицима, посебно првачићима који први пут сједају у школске клупе, са жељом да им први дан у школи донесе радост и осмијехе који ће им остати у најљепшем сјећању током цијелог живота.
Каран је ученицима пожелио да им нова школска година буде испуњена стицањем нових знања и нераскидивих пријатељстава.
Он је нагласио да школа није само мјесто гдје уче из књига, већ простор у којем израстају у добре и поштене људе.
Друштво
Почиње нова школска година за више од 113.000 ђака
"Наша је дужност и приоритет да вам обезбиједимо сигурно, модерно и подстицајно окружење у којем ћете моћи остварити све своје потенцијале, јер сте управо ви будућност Српске", нагласио је Каран.
Он је навео да ће институције Републике Српске наставити да улажу у образовни систем и стварају најбоље могуће услове за школовање.
"Свим просвјетним радницима желим много успјеха у раду. Срећан и успјешан почетак нове школске године!", поручио је Каран у честитки.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
11 ч1
Република Српска
11 ч15
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч4
Најновије
Најчитаније
07
50
07
39
07
33
07
33
07
22
Тренутно на програму