Каран: Историјско искуство страдања повезује српски и јеврејски народ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да српски и јеврејски народ повезује дубоко историјско искуство страдања које је утемељено на снажном међусобном разумијевању и поштовању.
"Холокауст над јеврејским народом и геноцид над српским народом у НДХ нас трајно обавезују на културу памћења, сјећања, али и на одлучност да чувамо своју слободу и право на наше постојање", рекао је Каран у обраћању присутнима на промоцији књиге "Јонијева посљедња битка: операција спасавања у Ентебеу, 1976.", аутора Ида Нетањахуа, у сједништу Владе Републике Српске.
Он је навео да књига говори о догађајима који су се догодили у готово немогућим околностима, јер су се израелски таоци налазили хиљадама километара далеко од Израела.
"Операција у Ентебеу је била подвиг изузетних људи, али истовремено и израз духа једне земље, вјерног народа. Зато ово није само прича о једној изванредној антитерористичкој операцији и ослобађању талаца, већ операција која је дала нову доктрину поступања са тероризмом", рекао је Каран.
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Он је истакао да посебно мјесто у причи о Ентабеу припада Јони Нетањахуу, чија је жртва превазишла његову личну жртву и постала дио колективног памћења и наратива израелског народа, преноси Срна.
"Постала је симбол одговорности, храбрости и спремности на жртву за друге. Израел чији је савремени идентитет дубоко обликован искуством Холокауста, завјетом 'Никад више' и непрестаном борбом за опстанак у Ентебеу је показао да не пристаје на улогу пасивног посматрача", истакао је Каран.
Он је додао да је ова операција постала један од важних момената у обликовању политичког и националног идентитета и потврдила да народ мора бити субјект, а не објекат своје сопствене историје.
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"Питање суверенитета је изузетно важно и за нас овдје у Републици Српској, која је више од три деценије субјект сопствене историје, посебно кроз призму борбе на афирмацију свог уставног суверенитета у оваквој сложеној мултиетничкој заједници", нагласио је Каран.
Он је закључио да Република Српска његује дугогодишње пријатељство и садржајне односе са јеврејским народом и Израелом, те вјерује да ће и вечерашња промоција књиге допринијети том пријатељству.
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