Logo

Каран: Историјско искуство страдања повезује српски и јеврејски народ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 20:47

Коментари:

0
предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да српски и јеврејски народ повезује дубоко историјско искуство страдања које је утемељено на снажном међусобном разумијевању и поштовању.

"Холокауст над јеврејским народом и геноцид над српским народом у НДХ нас трајно обавезују на културу памћења, сјећања, али и на одлучност да чувамо своју слободу и право на наше постојање", рекао је Каран у обраћању присутнима на промоцији књиге "Јонијева посљедња битка: операција спасавања у Ентебеу, 1976.", аутора Ида Нетањахуа, у сједништу Владе Републике Српске.

Он је навео да књига говори о догађајима који су се догодили у готово немогућим околностима, јер су се израелски таоци налазили хиљадама километара далеко од Израела.

"Операција у Ентебеу је била подвиг изузетних људи, али истовремено и израз духа једне земље, вјерног народа. Зато ово није само прича о једној изванредној антитерористичкој операцији и ослобађању талаца, већ операција која је дала нову доктрину поступања са тероризмом", рекао је Каран.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Нова школска година да буде испуњена стицањем нових знања и пријатељстава

Он је истакао да посебно мјесто у причи о Ентабеу припада Јони Нетањахуу, чија је жртва превазишла његову личну жртву и постала дио колективног памћења и наратива израелског народа, преноси Срна.

"Постала је симбол одговорности, храбрости и спремности на жртву за друге. Израел чији је савремени идентитет дубоко обликован искуством Холокауста, завјетом 'Никад више' и непрестаном борбом за опстанак у Ентебеу је показао да не пристаје на улогу пасивног посматрача", истакао је Каран.

Он је додао да је ова операција постала један од важних момената у обликовању политичког и националног идентитета и потврдила да народ мора бити субјект, а не објекат своје сопствене историје.

Манастир Карановац

Градови и општине

Освештана звона у манастиру Крановац из периода Стефана Драгутина

"Питање суверенитета је изузетно важно и за нас овдје у Републици Српској, која је више од три деценије субјект сопствене историје, посебно кроз призму борбе на афирмацију свог уставног суверенитета у оваквој сложеној мултиетничкој заједници", нагласио је Каран.

Он је закључио да Република Српска његује дугогодишње пријатељство и садржајне односе са јеврејским народом и Израелом, те вјерује да ће и вечерашња промоција књиге допринијети том пријатељству.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срби

Јевреји

Синиша Каран

Коментари (0)

Прочитајте више

предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Трагање за несталима је питање правде, људског достојанства и односа према жртвама

1 д

1
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Непријатељи рушили српске светиње желећи да сруше постојање српског народа

1 д

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у манастир Карановац у Кијевцима код Градишке освештању звона за саборни манастирски храм.

Република Српска

Додик у манастиру Карановац присуствовао освештању звона

1 д

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Минић: Каран један од највећих уставобранитеља

3 д

9

Више из рубрике

Бошњачка Фејсбук полиција скупила 60.000 пријава против српског мишљења

Република Српска

Бошњачка Фејсбук полиција скупила 60.000 пријава против српског мишљења

2 ч

9
Дијете узима оловке са полице у књижари

Република Српска

"Све је спремно за почетак нове школске године"

2 ч

0
Једнократне помоћи за студенте и ученике, трудницама сигурност и заштита

Република Српска

Једнократне помоћи за студенте и ученике, трудницама сигурност и заштита

2 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Нова школска година да буде испуњена стицањем нових знања и пријатељстава

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

07

Суша донијела нешто добро, крушка преживјела болест

22

02

Научници упозоравају на потенцијалне утицаје приобалног „освјежавања“ воде

21

57

Лидл одредио термин за отварање у БиХ, рок за пријаве за посао истиче

21

30

Допремљена вода за стоку у требињским селима - помоћ манастира Острог и општине Никшић

21

21

Милица Дабовић раскинула са кумом Дарка Лазића! Упознали се преко Онлифенса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима