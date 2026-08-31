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Сутра је дан кад се чуда дешавају! Славимо мученика

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 20:59

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Црква
Фото: pexels/Elina Volkova

Када се пред вама нађу животне препреке које дјелују непрелазно, често заборављате колико снаге носите у себи уколико имате чврсту вјеру.

Српска православна црква сутра обиљежава празник посвећен изузетном човјеку чија је животна прича равна најузбудљивијим филмским сценаријима, а чија је жртва оставила неизбрисив траг у хришћанској историји.

Рат је овдје све променио

У време владавине римског цара Максимијана, Сиријом је управљао немилосрдни наметник Антиох, човјек који је прогонио хришћане на сваком кораку. Међу бројним војницима налазио се и Андреј, трибун чија је храброст у биткама била надалеко позната. Када је персијска војска изненада ударила на римске границе, уплашени Антиох се сетио управо Андреја и поверио му врховну команду над војском, прогласивши га стратилатом, односно врховним заповедником.

Прије поласка у битку, Андреј је окупио своје војнике који су тада још увијек били пагани. Показао им је да лажни идоли немају моћ и позвао их да се уздају у јединог истинитог Бога. Понесени његовим ријечима, војници су јурнули на непријатеља и извојевали невероватну побједу.

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Видевши силу Божју на дјелу, 2593 војника заједно са својим заповедником поверовало је у Христа, схвативши да им је невидљива рука помогла да савладају вишеструко бројније Персијанце.

Огњени кревет, а сплетке горке

Завидни старешине убрзо су пријавиле Андреја Антиоху, оптуживши га да слави распетог Бога. Услиједила су тешка искушења и мучења, међу којима је најпознатије страдање на ужареном гвозденом кревету. Ватра по Божјој вољи није могла да науди храбром ратнику, па су власти биле приморане да га привремено пусте на слободу из страха од побуне у војсци.

Сазнајући за цареве тајне планове о новом ликвидирању, Андреј је са својим вјерним саборцима отишао у град Тарс код епископа Петра где су сви редом крштени.

Трагичан крај

Бјежећи пред потером новог наметника Селевка, вјерници су спас потражили у планинским гудурама Тавроса. У забаченом кланцу, док су се молили и чекали своје мученичке вјенац, опколила их је римска војска. Нико од њих није желио да се брани. Сви војници предали су своје животе без трунке страха, а њихова крв потоцима се слила на земљу 19. августа, у осам сати ујутро.

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На мјесту гдје је проливена невина крв мученика, у истом тренутку избио је извор љековите воде. Мештани и путници намјерници и данас посјећују ово мјесто тражећи спас за своје болести, јер је молитвама Светог Андреје вода са овог извора добила чудесну моћ исцељења.

Нека вас овај велики празник подсјети да права снага долази из чисте душе и непоколебљиве наде.

(Она.рс)

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Тагови :

светац

Црква

вјера

молитва

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