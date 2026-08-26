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Харис постао Василије: Из Америке стигао у Манастир Дајбабе

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 22:49

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Харис постао Василије: Из Америке стигао у Манастир Дајбабе
Фото: АТВ

Харис је из далеког Милвокија стигао у Манастир Дајбабе са једном великом жељом да прими свету тајну крштења и започне нови пут у православној вјери као Василије.

Прешао је хиљаде километара да би у овој светињи направио најважнији корак свог духовног пута.

"У светој обитељи Манастира Дајбабе, протосинђел др Владимир (Палибрк) крстио је нашег брата Хариса, који је, као припадник муслиманске вјероисповијести, дошао чак из Америке, из Милвокија, како би у овој светој светињи примио Свето Крштење и постао православни хришћанин Василије", наводи се на Инстаграм страници манастира.

Крштење је обављено 25. августа, а овом приликом Харис је добио име Василије, чиме је, како је наведено, започео ново поглавље свог духовног живота.

Из Манастира Дајбабе поручили су да му желе да на путу православне вјере пронађе мир, снагу и љубав, уз молитве светитеља којима је ова светиња посвећена.

„Добро нам дошао, брате Василије”

"Нека му Господ подари снагу, мир, љубав и истрајност на путу православне вјере, а Свети Василије Острошки и Свети Симеон Дајбабски и сви светитељи нека га својим молитвама чувају и укрепљују. Добро нам дошао, брате Василије! На многа и блага љета", додаје се у објави, преноси Курир.

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Тагови :

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православље

Српска православна црква

вјера

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