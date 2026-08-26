Спремите се за преокрет! Иако Сунце и даље пржи, у поноћ стиже нешто што све мијења

Аутор:АТВ редакција
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Иако је љето још у пуном замаху и дневне температуре и даље подсјећају на најтоплији дио године, крајем августа примјећује се једна сигурна промјена ноћи су из дана у дан све дуже.
Дани су још увијек дужи од ноћи, али се разлика постепено смањује. Тако ће бити све до јесење равнодневице, која ове године наступа 22. септембра, када ће дан и ноћ бити приближно једнаке дужине. Након тога, ноћи ће постати дуже од дана и тај однос ће се наставити мијењати све до зиме.
Дуже ноћи имају значајан утицај и на температуре. Током више сати без Сунчевог загријевања тло и ваздух имају више времена да изгубе топлоту, па су јутра и ноћи већ примјетно свјежији него током јула. Ипак, то не значи да је љето завршено. Сунце је и даље високо, дан траје дуго, а дневне температуре могу остати веома високе. Зато крај августа представља прелазни период љето је и даље присутно током дана, док се током ноћи све више осјећа да се природа приближава јесени.
Како се будемо приближавали септембру, ноћи ће наставити да се продужавају, а дани скраћују. Промјена је постепена, али незаустављива. Ово је и један од првих јасних знакова да се љето полако приближава свом крају, преноси Телеграф.рс.
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