Logo

Кћерка Хариса Џиновића, Ђина, болује од неизљечиве болести

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 21:05

Коментари:

0
Инфлуенсерка и кћерка Хариса и Мелине Џиновић
Фото: Instagram/djinadzinovic

Кћерка Хариса и Мелине Џиновић, Ђина Џиновић изненадила је пратиоце у најновијем обраћању на друштвеним мрежама.

Наиме, Ђина је у свом најновијем ТикТок видеу открила да се већ неко вријеме бори са Хашимото тиреоидитисом, хроничним аутоимуним обољењем штитне жлијезде.

Капитол Америка застава

Свијет

Поново обустављено издавање америчких виза

Ђина је сасвим спонтано прокоментарисала угао из којег се снима и признала да јој је непријатно због изгледа врата, а потом објаснила и због чега јој се то дешава.

"Мислим да би требала да држим телефон од горе, а не да ми гледате подбрадак, мало ми је непријатно. Ја иначе имам Хашимото и онда кад не спавам или кад сам нервозна или кад не пијем терапију, набубри ми врат", рекла је Ђина.

Њено признање привукло је пажњу јавности, будући да до сада није често говорила о свом здравственом стању. Ђина је на овај начин отворено подијелила дио своје свакодневице и показала са каквим се здравственим изазовом суочава.

Шта је Хашимото тиреоидитис?

Хашимото тиреоидитис је аутоимуно обољење код којег имуни систем напада штитасту жлијезду.

илу-мјесец-10032026

Друштво

Спремите се за преокрет! Иако Сунце и даље пржи, у поноћ стиже нешто што све мијења

Болест је хронична и може довести до смањене функције штитасте жлијезде, због чега се код пацијената често примјењује терапија хормонима штитасте жлијезде и редовно праћење здравственог стања, преноси "Блиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђина Џиновић

Харис Џиновић

Хашимото

Коментари (0)

Више из рубрике

Ања Јенко

Сцена

Испливао експлицитни снимак ватрене Ање, кћерке познатог политичара

5 ч

1
Инди и Едита Арадиновић сестре свађа

Сцена

Док Инди бјесни, огласила се сестра Едита

9 ч

0
Лејла Хасановић на гробу Самира Курјатовића

Сцена

Сахрањен пјевач Самир Кујраковић, жена објавила потресну слику са гробља

10 ч

0
Доли Партон говори публици окупљеној да прослави проширење Библиотеке маште Кентакија у Лирик театру у Лексингтону, Кентаки, 27. августа 2024.

Сцена

Доли Партон у биографији открила да јој је било понижавајуће снимати рекламе

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Харис постао Василије: Из Америке стигао у Манастир Дајбабе

22

44

Срамотан призор у БиХ: Ријеком тече крв?

22

40

Дјеца била седам година заробљена у камиону: Нису смјела чак ни да изађу у тоалет

22

38

Одвајала од уста да оствари сан, украли га одмах након остварења

22

31

Убила дјецу тракама за вјежбање, па скочила кроз прозор: Суђење покренуло хаос

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима