Кћерка Хариса Џиновића, Ђина, болује од неизљечиве болести

Аутор:АТВ редакција
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Кћерка Хариса и Мелине Џиновић, Ђина Џиновић изненадила је пратиоце у најновијем обраћању на друштвеним мрежама.
Наиме, Ђина је у свом најновијем ТикТок видеу открила да се већ неко вријеме бори са Хашимото тиреоидитисом, хроничним аутоимуним обољењем штитне жлијезде.
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Ђина је сасвим спонтано прокоментарисала угао из којег се снима и признала да јој је непријатно због изгледа врата, а потом објаснила и због чега јој се то дешава.
"Мислим да би требала да држим телефон од горе, а не да ми гледате подбрадак, мало ми је непријатно. Ја иначе имам Хашимото и онда кад не спавам или кад сам нервозна или кад не пијем терапију, набубри ми врат", рекла је Ђина.
Њено признање привукло је пажњу јавности, будући да до сада није често говорила о свом здравственом стању. Ђина је на овај начин отворено подијелила дио своје свакодневице и показала са каквим се здравственим изазовом суочава.
Хашимото тиреоидитис је аутоимуно обољење код којег имуни систем напада штитасту жлијезду.
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Болест је хронична и може довести до смањене функције штитасте жлијезде, због чега се код пацијената често примјењује терапија хормонима штитасте жлијезде и редовно праћење здравственог стања, преноси "Блиц".
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