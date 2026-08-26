Док Инди бјесни, огласила се сестра Едита

Аутор:АТВ редакција
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У јеку нове породичне драме са сестром Инди, Едита се огласила на друштвеним мрежама и отворено говорила о емоцијама које је прате након порођаја.
Иако сестру није директно споменула, порука је привукла велику пажњу јер је открила да је код куће пронашла оно за чим је годинама трагала – своју породицу.
„Неснађена, осјетљива, тужна, срећна, бијесна, захвална, уплашена и храбра, све у исто вријеме. Човјек је много више од једне ријечи. Сви бисмо једни другима, па и себи, лијепили етикете, често и несвјесно, али то је немогуће. Не буде свака особа и свака околност исте емоције у нама, зар не?“, написала је Едита.
Едита је истакла и колико је период након порођаја захтјеван.
„Прошло је нешто више од мјесец дана од порођаја царским резом. Девет мјесеци трудноће, операција, рана, болне груди, дојење, хормони, страхови и потпуно нови живот. Жени некада треба и до годину дана да се опорави, а окружење често очекује да се све одмах врати у нормалу“, навела је.
Нагласила је колико је у првим мјесецима након порођаја важно имати људе којима вјерујете.
„Док си неиспавана, у боловима и покушаваш схватити радиш ли ишта како треба, некада не стигнеш ни јести, истуширати се или отићи на миру у тоалет. Све се промијени, а од тебе се очекује да се понашаш као да није“, написала је.
Додала је да жене у том периоду требају бити окружене људима уз које се осјећају сигурно.
„Зато је важно кога пуштамо близу себе док смо најрањивији. Окружите се људима поред којих не морате бити на опрезу, онима који вас неће додатно повриједити када сте слаби. То је лијек за период након порођаја“, поручила је.
Едита је захвална женама које су јој биле подршка и помогле јој да се припреми за нову животну улогу.
„Имам срећу да сам окружена дивним женама које су ме припремале и, ако никада ниси потпуно спреман, довољно је да те неко види и загрли, ријечима, топлином, тишином“, навела је.
У свом духовитом стилу признала је и да јој није лако препустити бебу другима.
„Ја сам, додуше, контрол-фрик и бебу не дам никоме. То немојте“, написала је кроз шалу.
Иако је неиспавана, Едита каже да се данас осјећа боље и испуњеније.
„Данас сам боље. Неиспавана, али испуњена. Породицу за којом сам годинама трагала сада имам код куће. Кажу да је дом тамо гдје си ти. И тачно је“, поручила је.
Женама које тренутно пролазе кроз прве мјесеце мајчинства упутила је посебну поруку:
„Женама које тек пролазе кроз ово: проћи ће. Знам да понекад дјелује као да неће, али фазе прођу. А награда је безвременска.“
Едита је додала и да јој се килажа вратила, уз духовиту опаску да тијело памти.
Њена објава изазвала је бројне реакције, а подршку су јој пружиле и познате маме.
Едитино оглашавање услиједило је након нове породичне драме са сестром Инди. Индира Арадиновић недавно је поручила да је „прецртала“ Едиту и њихову мајку, тврдећи да се током живота осјећала неприхваћено.
Инди је поручила да јој „никада нису биле довољне“ и да је због свега одлучила да прекине однос с њима. О детаљима сукоба није жељела много говорити, али је истакла да ју је Едита разочарала.
Едита се у најновијој објави није директно осврнула на сукоб са сестром, већ је пажњу усмјерила на мајчинство, опоравак и породицу коју је, како каже, годинама жељела.
(Аваз)
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