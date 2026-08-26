Зечевић и Жегарац у посјети УКЦ-у Српске: Нове могућности за онколошке пацијенте

Аутор:АТВ редакција
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Универзитетски клинички центар Републике Српске данас су посјетили државни секретар Министарства здравља Србије др Немања Зечевић и директор Института за онкологију и радиологију Србије доц. др Милан Жегарац.
Током посјете одржан је састанак са руководством УКЦ-а Републике Српске и Центра за радиотерапију „Affidea“, након чега су гости обишли Завод за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, Центар за радиотерапију, Завод за клиничку радиологију и нови Објекат за онкологију и хематологију са палијативном његом.
Државни секретар Министарства здравља Србије Немања Зечевић поручио је да је УКЦ Републике Српске на свјетском нивоу.
„Из Бањалуке носим позитивне утиске и наглашавам да је сарадња Србије и Српске братска, а тако ћемо и наставити. Нажалост, све је више онколошких пацијената и зато морамо више радити на превентиви. Ту смо на располагању да се додатно удружимо“, рекао је Зечевић.
Директор Института за онкологију и радиологију Србије Милан Жегарац захвалио је на срдачном дочеку и изразио задовољство виђеним капацитетима УКЦ-а Републике Српске.
„Имам јако позитивне утиске након свега што сам видио у УКЦ Републике Српске. Здравствена заштита је на изузетно високом, свјетском нивоу. Наша сарадња и њено унапређење су континуирани, а све на добробит пацијената“, поручио је Жегарац.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић навео је да је током посјете представљено како у УКЦ-у постоји затворен циклус лијечења онколошког пацијента.
„Наша сарадња, која свакако обухвата и едукације, интензивна је и свакако ћемо тим путем и наставити“, рекао је Шеранић.
В. д. генералног директора УКЦ-а Републике Српске проф. др Никола Шобот оцијенио је да је ријеч о још једној значајној посјети за ову здравствену установу, али и цјелокупни здравствени систем Републике Српске.
„Све су ово значајни сегменти за лијечење онколошких пацијената. Родиле су се нове идеје о збрињавању пацијената Српске и Србије, али је ово уједно била и прилика да покажемо шта смо до сада урадили. Ово је свакако само један у низу састанака на којима учимо једни од других. Сви наши пацијенти су збринути, лијечење је бесплатно, а трудимо се на све начине да им олакшамо лијечење“, рекао је Шобот.
Током посјете представљени су капацитети новог Објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом, као и савремене медицинске технологије и методе које ће бити доступне пацијентима.
Посјета је била прилика и за разговор о унапређењу сарадње и додатном повезивању Српске и Србије у области здравства, са циљем боље и доступније здравствене заштите, поручено је испред УКЦ-а Српске.
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