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Породична пензија: Ево до када ученици и студенти морају доставити потврде

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 13:29

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Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава и подсјећа кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да у току мјесеца септембра и октобра, за школску 2026/2027 годину, врши обезбјеђивање и евидентирање потврде о редовном школовању.

За дјецу кориснике породичне пензије, узрасне доби 15-19 година, који похађају средњу школу потврду о редовном школовању потребно је доставити Фонду, најкасније, до 24. септембра 2026. године.

За дјецу кориснике породичне пензије, студенте, узрасне доби 19-26 година, потврду о редовном школовању потребно је доставити до 24. октобра 2026. године.

Фонд позива кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да школску потврду доставе благовремено у најближу пословницу Фонда за кориснике у Републици Српској, а за кориснике са пребивалиштем ван Републике у надлежну филијалу Фонда, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида.

О обавези достављања потврде о редовном школовању Фонд кориснике обавјештава и путем писане поруке на чеку приликом исплате пензије за мјесец јул, август и септембар 2026. године.

Недостављање потврде о редовном школовању, у наведеном року, наводи да се дијете-корисник породичне пензије више не налази на редовном школовању, након чега се врши обустава исплате породичне пензије.

За достављене школске потврде Фонд, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру исправности код школе или факултета, као издаваоца тог документа, саопштено је из Фонда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фонд ПИО

породична пензија

Пензија

документација

саопштење

потврде о редовном школовању

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