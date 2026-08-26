Осам знакова који показују да мачка покушава да вас утјеши

Аутор:АТВ редакција
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Мачке често знају када се њихови власници не осјећају добро.
Можда сте имали тежак дан па сте се нерасположени склупчали на каучу. Иако мачка вјероватно не разумије шта вас тачно мучи, може да препозна промјену у вашем понашању и остане близу вас када вам је потребна утјеха.
Иако мачке имају много начина да покажу приврженост, нека њихова понашања заправо представљају покушај да вас утјеше. Бихевиористи кажу да такви поступци, иако не рјешавају ваше проблеме, представљају важне знакове повјерења и повезаности. Сљедећи пут када будете имали лош дан, обратите пажњу на ове суптилне знакове којима вам љубимац поручује да нисте сами.
Када мачка током тешког дана одлучи да се склупча тик уз вас, то може бити снажан знак наклоности, повјерења и повезаности. То је и њен начин да вам без ријечи искаже љубав.
„Мачке су веома осјетљиве на промјене у нашој рутини и говору тијела, па често траже близину власника када осјете да нешто није у реду“, каже за „ПарадеПетс“ ветеринарка др Нита Васудеван.
Ваша мачка можда не зна зашто сте тужни, али примјећује да сте тиши или да више времена проводите сами. Присуство познатог бића може тежак тренутак учинити мање усамљеним, а то је један од кључних начина на које мачке показују приврженост људима којима вјерују.
Звук мачјег предења док лежи уз вас може бити невјероватно умирујући.
„Иако мачке преду из много разлога, најчешће то раде када су опуштене и када им је пријатно уз некога коме вјерују“, каже ветеринар др Нејтанијел Ракештроу.
Ако ваша мачка преде док је приљубљена уз вас, то једноставно може значити да се осјећа сигурно и задовољно. Понекад је мало предења управо оно што вам је потребно након напорног дана.
Ако вас мачка гледа и притом полако затвара и отвара очи, сматрајте то малим мачјим љубавним писмом. Споро трептање један је од најочигледнијих знакова да се уз вас осјећа сигурно и један од најљепших примјера мачјег говора тијела.
„Када мачка упути те споре, опуштене трептаје, то је тихи израз повјерења који јача везу између љубимца и власника“, објашњава Ракештроу.
Ветеринарка др Ен Хохенхаус додаје да се споро трептање може сматрати позитивним емоционалним одговором.
„Сужавање мачјих очију при спором трептању слично је ономе што се догађа с људским очима када се искрено насмијемо“, каже она.
Неке су мачке сасвим задовољне саме са собом. Зато, када ваша иначе независна мачка одједном постане ваша сјенка, то може бити посебно дирљиво.
„Близина им омогућава да остану повезане, а многим људима такво стално друштво пружа утјеху“, каже Ракештроу.
Било да вас прати до кухиње или се склупча у близини док радите, њено присуство њежан је подсјетник да имате пријатеља уз себе.
Тај мали судар челом можда изгледа смијешно, али заправо је ријеч о веома срдачном понашању.
„Мачке мирисним жлијездама на лицу остављају свој мирис на познатим људима и предметима, а трљањем главе учвршћују ту везу“, објашњава Васудеван.
Другим ријечима, када вас мачка њежно гурне главом, она вас означава као некога ко јој је близак и коме вјерује.
Вјероватно нема ничег утјешнијег од срећне мачке која се смјести у ваше крило и ритмично помјера шапе, што се често назива и „прављењем кексића“.
Ово понашање потиче из најранијег периода живота, а наставља се и у одраслом добу када се мачке осјећају сигурно и задовољно.
За многе мачке то је умирујућа радња повезана са осјећајем опуштености.
„Гледати или осјећати опуштену мачку како вас ‘масира’ у крилу може дјеловати изузетно смирујуће“, каже Ракештроу.
Ако вам мачка спусти омиљену играчку пред ноге када сте лоше воље, можда покушава да вас орасположи или вас једноставно позива на дружење.
„Можда вас позивају на интеракцију или са вама дијеле нешто што им је драгоцјено“, каже Васудеван.
Зато, када вам мачка поносно донесе свој поклон, слободно га прихватите.
„Иако тиме не покушавају да ријеше ваше проблеме, то је често друштвени позив на интеракцију који човјеку може помоћи да скрене мисли са стреса“, додаје Ракештроу.
Понекад је најљепша ствар коју мачка може да уради – ништа. Њено тихо присуство један је од најједноставнијих начина на које показује љубав и пружа утјеху.
Можда ће само лећи поред вас или се смјестити у близини, не тражећи ништа заузврат.
„Не морају непрестано да буду у интеракцији са вама. Већ и њихово тихо присуство може пружити утјеху током тешких дана“, каже Ракештроу.
Ваша мачка не мора да зна шта тачно није у реду да би била уз вас. Понекад остаје ту једноставно зато што то жели.
„Мачке не показују љубав увијек на велик и очигледан начин“, каже Васудеван и закључује: „Одлука да дијеле свој простор са вама често је знак да се осјећају сигурно и повезано.“
(Курир)
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