Људи бјеже у паници, а онда их гази силовита бујица блата и воде

Аутор:АТВ редакција
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Објављен је шокантан снимак надзорне камере који приказује огромну бујицу блата и воде како удара у зграде граничног прелаза у Ђиронгу.
Страхује се да је велики број људи погинуо или нестао након што је у сриједу снажна бујична поплава погодила главни гранични прелаз између Кине и Непала у тибетанском округу Ђиронг.
Непалска полиција саопштила је за Би-Би-Си (BBC) да је након поплава у различитим окрузима пронађено 17 тијела.
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„Око 10.30 часова, усљед клизишта које се догодило на непалској страни, у округу Ђиронг, на истоименом граничном прелазу, забиљежен је велики број жртава и несталих особа“, објавила је кинеска државна новинска агенција Синхуа.
Објављен је и шокантан снимак надзорне камере који приказује огромну бујицу блата и воде како удара у објекте граничног прелаза у Ђиронгу, док људи бјеже и покушавају да спасу животе. Међутим, силовита бујица их је сустигла, уништавајући све пред собом.
Кинески предсједник Си Ђинпинг позвао је на „свеобухватне“ напоре у потрази за несталима, као и на јачање система праћења и раног упозоравања како би се спријечиле секундарне катастрофе.
Путеви који воде до копненог граничног прелаза Ђиронг на кинеској страни били су прекинути, као и комуникације и снабдијевање електричном енергијом, док су операције потраге и спасавања у току, објавила је Синхуа.
Овај гранични прелаз био је погођен клизиштем и прије нешто више од годину дана.
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