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Људи бјеже у паници, а онда их гази силовита бујица блата и воде

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 14:31

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Људи бјеже у паници, а онда их гази силовита бујица блата и воде
Фото: Printscreen/Reuters

Објављен је шокантан снимак надзорне камере који приказује огромну бујицу блата и воде како удара у зграде граничног прелаза у Ђиронгу.

Страхује се да је велики број људи погинуо или нестао након што је у сриједу снажна бујична поплава погодила главни гранични прелаз између Кине и Непала у тибетанском округу Ђиронг.

Непалска полиција саопштила је за Би-Би-Си (BBC) да је након поплава у различитим окрузима пронађено 17 тијела.

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„Око 10.30 часова, усљед клизишта које се догодило на непалској страни, у округу Ђиронг, на истоименом граничном прелазу, забиљежен је велики број жртава и несталих особа“, објавила је кинеска државна новинска агенција Синхуа.

Објављен је и шокантан снимак надзорне камере који приказује огромну бујицу блата и воде како удара у објекте граничног прелаза у Ђиронгу, док људи бјеже и покушавају да спасу животе. Међутим, силовита бујица их је сустигла, уништавајући све пред собом.

Кинески предсједник Си Ђинпинг позвао је на „свеобухватне“ напоре у потрази за несталима, као и на јачање система праћења и раног упозоравања како би се спријечиле секундарне катастрофе.

Путеви који воде до копненог граничног прелаза Ђиронг на кинеској страни били су прекинути, као и комуникације и снабдијевање електричном енергијом, док су операције потраге и спасавања у току, објавила је Синхуа.

Овај гранични прелаз био је погођен клизиштем и прије нешто више од годину дана.

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Тагови :

Бујица

Непал

Поплава

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