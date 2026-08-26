Овај знак је најзадовољнији када пакује кофере и креће у авантуру

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стријелац је познат као највећи путник међу хороскопским знацима. Брзо им досади рутина, а нова мјеста, људи и искуства у њима буде жељу за авантуром.
Стријелцима је тешко да дуже вријеме остану мирни на једном мјесту. Чак и када немају конкретан план путовања, често маштају о новој дестинацији и истраживању непознатог. За њих путовање није само одмор, већ прилика за учење и упознавање свијета.
Овај знак лако може прихватити спонтан позив на путовање, чак и ако оно стигне у посљедњем тренутку. Највише уживају када не знају тачно шта их чека и када им путовање донесе нешто потпуно неочекивано.
Стријелци не воле да се осјећају ограничено било чим. Зато путовања виде као прилику да накратко побјегну од свакодневне рутине, опусте се и врате се са новом енергијом.
За њих важи једноставно правило: што је дестинација непознатија, то је авантура занимљивија.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму