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Ово је земља у којој се поједе највише сладоледа по особи на свијету

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:14

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Сладолед је хладан десерт, направљен од млечних производа, као што је згуснуто млеко, комбиновано са вештачким укусима и заслађивачима, као што је шећер
Фото: pexels/Adriel Macedo

Иако многе земље имају своју верзију сладоледа, чини се да га нико не воли толико као становници Новог Зеланда. Са потрошњом која надмашује све остале, ова острвска нација је на првом мјесту у свијету по количини сладоледа која се поједе по глави становника.

Према Свјетском прегледу становништва за 2026. годину, Нови Зеланд је глобални лидер у потрошњи овог десерта, пише Food Republic.

Ова ранг листа може бити изненађујућа, с обзиром на то да се Италија, позната по свом сладоледу, или САД, одакле потиче меки сладолед, често сматрају водећим свјетским нацијама за сладолед. Међутим, статистика је јасна: са просјеком од 28,4 литра по глави становника годишње, Новозеланђани конзумирају највише сладоледа. Финска, Шведска и Данска су такође високо на листи, а све су испред Италије. Италија, са осам литара по глави становника, заузима тек девето мјесто.

Сладолед на Новом Зеланду од 19. вијека

Велика потрошња сладоледа на Новом Зеланду има дубоке корене. Десерт се тамо појавио још у 19. вијеку, а његова популарност је значајно порасла 1920-их и 1930-их, делимично захваљујући кампањама које су истицале здравствене користи млијечних производа.

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Лака доступност квалитетног млијека и раст великих произвођача, као што је Тип Топ, учинили су сладолед саставним дјелом новозеландске културе и подстакли развој тамошње сцене.

Спој традиције и модерних трендова

Нови Зеланд такође има своју традицију производње сладоледа, која датира више од једног вијека уназад, а најпознатији аутохтони укус је „хоки поки“. Овај укус, сада популаран у Аустралији, настао је у граду Данидину крајем 19. вијека. Првобитно се састојао од сладоледа од ваниле са комадићима хрскавог карамела, познатог као „саћасти тофи

Рецепт се мијењао током времена, а око 1980. године, Тип Топ је замијенио велике комаде карамеле мањим куглицама ради лакше производње. „Хокеј поки“ је сада доступан широм Новог Зеланда и сматра се једним од симбола „Кивијане“, локалне популарне културе по узору на америчку културу средине 20. вијека.

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Сцена сладоледа на Новом Зеланду, међутим, није остала само на традицији. Иновације се стално развијају, а са популаризацијом друштвених мрежа појавиле су се нове, визуелно атрактивне верзије. Једна од њих је „прави воћни сладолед“.

Прави се мјешањем сладоледа од ваниле са замрзнутим воћем и служи се у високим гомилама, слично као меки десерт. То је фотогеничан десерт који је толико популаран да се испред посластичарница које га нуде често стварају дуги редови.

(индекс)

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Тагови :

сладолед

Нови Зеланд

Земља

Храна

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